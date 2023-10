El VIDEO que Britney Spears hizo para el bebé que Justin Timberlake la obligó a abortar

Britney Spears rompió el silencio en su libro “La mujer en mí”, el cual apenas va a salir a la venta, pero que la revista People filtró un fragmento de lo que se podrá leer en la biografía de la cantante.

Uno de los episodios está dedicado a la relación que tuvo con Justin Timberlake entre 1999 y el 2002. La cantante confesó que quedó embarazada en esa época y que se vio forzada a abortar porque el integrante de NSYNC no quería ser papá.

"Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia. Pero iba a ser mucho antes de lo previsto. Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes", señaló la cantante de “Oops! I did it again” en el libro.

La artista indicó que ella no quería abortar, pero que finalmente accedió a la petición de Justin Timberlake.

"Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé. No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre", mencionó.

¿Britney Spears le dedicó “Everytime” al bebé que abortó?

Tras las declaraciones que se destaparon de lo que Britney Spears vivió con Justin Timberlake los fans de la artista empezaron a relacionar la canción “Everytime” con aquel momento de su vida.

En el video la intérprete de “Lucky” se muestra como una mujer perseguida por la prensa con un novio violento (que podría ser Justin Timberlake) a tal grado de que busca quitarse la vida porque no aguanta la presión social.

En el clip Britney aparece en una tina con las venas cortadas y se sumerge en el agua de la bañera; y después aparece que la llevan al hospital para tratar de salvarle la vida.

Sin embargo, parece que Britney se ha ido su alma reencarna en un bebé, que al parecer ella anhelaba tener.

Los fans aseguran que el video está dedicado a todo lo que vivió en ese momento en el que abortó porque Justin Timberlake no quería ser papá.

“Es que los ojos se me llenan de lágrimas al pensar que Britney Spears hizo Everytime al bebé que aborto y todo por la manipulación de Justin Timberlake”, “Todos vimos morir a Britney Spears en Everytime en el 2003 y no supimos leer entre líneas”, fueron algunos de los comentarios de los fans.

