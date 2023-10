Danna Paola confiesa que no quería cantar el Himno Nacional por miedo a equivocarse

Danna Paola cantó el Himno Nacional en la pelea el Canelo Álvarez y sorprendió con su impactante interpretación y su potente voz, sin embargo, antes de aceptar la cantante confesó que tenía miedo de equivocarse.

Tras su aplaudida participación la cantante compartió una serie de fotografías en Instagram de cómo vivió el evento y ahí confesó que desde hace tiempo la habían invitado a cantar el Himno, pero ella lo rechazó por temor a equivocarse y que la funaran como le ha ocurrido a Ángela Aguilar, Pablo Montero y Coque Muñiz, entre otros.

Te puede interesar Danna Paola cantó perfecto el Himno Nacional en pelea del Canelo y aun así la critican

“La presión, la responsabilidad, los nervios, la dificultad del mismo y las dudas sobre mi misma rechazándolo por años, por miedo al qué dirán, a equivocarme, nada más de pensarlo la ansiedad del momento no me dejaba dormir, se me hacía un nudo en el estómago, y me tomo mucha valentía aceptar que llegó esta oportunidad en el momento perfecto, y fue todo un proceso, de confianza, de seguridad, de preparación…de conexión y fue un acto de amor puro… Y LO HICE”, explicó la intérprete de “Sodio”.

“Me siento muy orgullosa de haberlo logrado aún sigo procesando lo impactante que es estar ahí, wowwww GRACIAS!! GRACIAS Canelo por dejarme acompañarte, por tu apoyo, por representar al país junto con todos los que estábamos allí, por dar todo de ti! SE GANÓ CAMPEÓN, GANÓ MÉXICO, GANAMOS. Me llevo esta noche como uno de los mejores momentos de mi vida”, concluyó el mensaje de Danna Paola.

La cantante publicó una foto en la que se observa que se bajó del escenario con muchas emociones encontradas, al borde del llanto.

Presumió que antes de la pelea el Canelo Álvarez le regaló unos guantes personalizados con el nombre de la cantante.

Danna Paola reciben halagos por su interpretación

Según los cibernautas, Danna Paola “humilló” a Ángela Aguilar con su interpretación perfecta y no dejan de exhibir el buen papel de la cantante de “Sodio” contra la atropellada presentación de Ángela Aguilar.

“Prefiero 1 millón de veces a Danna Paola QUE Sí ES MEXICANA que a Ángela Aguilar que es 0% mexicana (25% Argentina y 75% gringa)”, “Danna Paola se lució cantando el Himno Nacional, aprende como se hace Ángela Aguilar”, “Danna Paola canto bien bonito el himno!, no como la argentina esa de Ángela Aguilar que nos durmió a todos”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.