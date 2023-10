Danna Paola cantó perfecto el Himno Nacional en pelea del Canelo y aun así la critican

Danna Paola sorprendió al cantar perfectamente el Himno Nacional en la pelea del Canelo Álvarez, pues la artista no tuvo errores en cuánto a la letra ni tampoco de interpretación, algo de lo que muy pocos artistas se pueden jactar.

Sin embargo, Danna Paola recibió varias críticas, pues la cantante fue blanco de los comentarios de los usuarios de Internet.

En primera instancia lo que le criticaron fue su peinado y es que la cantante salió al ring con una cabellera oscura, pero con un espiral hecho de su propio pelo en la frente.

Los cibernautas destacaron que todo el look de Danna Paola era perfecto excepto por ese “churrito” que se le dejaba ver en el rostro.

“Ese look me parece que ya lo había visto…”, “Todo muy bien con Danna, pero qué onda con ese churrito que trae en la cabeza”, “Hasta Peso Pluma representa más a México que esa tipa”, “No puedo creer que aun cantando así de perfecto vengan a decir mmdas que no cantan y que ‘nadie la conoce’ bueno si no la conocían ahora ya lo hacen”, fueron algunos de los comentarios en contra de la cantante.

Se burlan de peinado de Danna Paola en pelea del Canelo Foto: Especial

Defienden a Danna Paola

Sin embargo, en esta ocasión los comentarios positivos también salieron a relucir y es que Danna Paola impactó con su voz en la presentación de la pelea del Canelo.

“Hasta que alguien se la rifó en el Himno Nacional”, “Lo hizo genial y magistral, un verdadero orgullo mexicano”, “Hemos tenido tantas decepciones en el pasado que cuando alguien lo hace muy bien nos enorgullece”, “Pues lo hizo bastante bien. No eran los tonos del himno pero al menos no se equivocó como muchos otros que lo han hecho”, señalaron los usuarios que la defendieron.