Danna Paola confirma que tuvo un romance con Neymar: 'No nos compaginamos' | VIDEO

Danna Paola ha terminado con años de especulaciones recientemente, pues en su entrevista con el programa español La Revuelta, la famosa confirmó que tuvo una relación en el pasado con el futbolista Neymar y detalló qué fue lo que no funcionó.

Es bien sabido que Danna Paola es una de las actrices y cantantes más reconocidas en México, quien a pesar de que hace meses sufrió de varias 'cancelaciones', ha sabido recuperar el cariño del público al seguir con su carrera musical.

Ahora, la cantante dio a conocer algunos detalles del romance que nunca fue confirmado de manera oficial por Neymar o por ella... Hasta ahora. La cantante habló como nunca sobre su amor del pasado, pues en el pasado había dicho que no eran más que "buenos amigos".

Danna Paola recuerda que tuvo un romance con Neymar. Especial

¿Qué dijo Danna Paola de su romance Neymar?

Danna Paola presumía en la reciente entrevista en La Revuelta que había aprendido bastante de fútbol gracias a su novio, Alex Hoyer, pues indicó que 'era madrilista' (le va al Real Madrid). Esto generó confusión en el conductor del programa, David Broncano, quien le preguntó a la famosa si su pareja es futbolista.

"No, ya he estado con futbolistas y no", señaló la artista, dejando claro que sus relaciones con deportistas no han sido de lo mejor, pero detallando que no diría el nombre de nadie y pidiendo que hagan su investigación en Internet.

La joven mencionó que los futbolistas tienen "el rollo de estar con actrices y cantantes" y agregó, "he tenido mis experiencias, todas ellas buenas, pero no para nada serio. Al final la profesión es demandante y la mía también. Entonces no compaginamos”, contó.

Fue entonces cuando de backstage mencionaron que al buscar la información, salía el nombre de Neymar, ante lo que ella lo confirma brevemente, señalando que en ese momento jugaba en el PSG.

Esta es la historia entre Neymar y Danna Paola

Los rumores de un romance entre Danna Paola y Neymar surgieron cuando la cantante compartió una imagen en la que se encontraba junto al futbolista. Si bien en la publicación ella aclaraba que eran amigos, muchos usuarios indicaron que podría tratarse de una historia de amor.

“Somos muy buenos amigos. No hay amor, tengo muchos amigos y estoy muy feliz soltera. No veo fútbol. En realidad, yo creo que es una de las cosas por las cuales nos empezamos a llevar bien. Destacaría de él su manera de ser, es superdivertido y muy sincero”, aseguró la joven en ese entonces.

Las declaraciones de ese entonces distan mucho de lo que dijo Danna Paola a La Revuelta, donde finalmente aceptó que sí tuvo un romance con Neymar en 2019.