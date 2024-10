Deryck Whibley, vocalista de Sum 41, revela que fue abusado por su exmánager: 'fue implacable'

Deryck Whibley, vocalista de la banda Sum 41, acusó a su ex manager Greig Nori de haber abusado sexual y verbalmente de él cuando era menor de edad, confesión que hizo en su autobiografía “Walking Disaster: My Life Through Heaven and Hell”, recién lanzada esta semana.

De acuerdo con lo relata en su libro, Deryck Whibley y Greig Nori se conocieron en los 90, momento en el que el sujeto se convirtió en el “mentor musical” del cantante.

Greig Nori ayudó a Deryck Whibley y Sum 41 con contactos y reservando sesiones de estudios, a cambio de control total de la banda para “cuidarlos” de las personas en la industria, pues lkes aseguró que sólo podían confiar en él.

“Greig tenía un requisito para ser nuestro manager: quería el control total (…) No podíamos hablar con nadie más que con él, porque el negocio de la música está ‘lleno de culebras y mentirosos’ y él era la única persona en la que podíamos confiar”, relató.

no te pierdas: Detienen al influencer Fer Italia por abuso, esto se sabe

Lamentablemente, Greig Nori hizo todo menos proteger a Deryck Whibley, pues lo convenció de ser bisexual y lo besaba, pues en una fiesta lo subió al baño besándolo “apasionadamente”. Para justificarse, le dijo: “la mayoría de las personas son bisexuales, pero simplemente les da miedo reconocerlo”.

“Greig siguió presionando para que sucedieran cosas cuando estábamos juntos. Comencé a sentir que me estaban presionando para hacer algo en contra de mi voluntad”, abundó.

Deryck Whibley agregó que cuando le puso un alto a Nori, este comenzó con atacarlo verbalmente y a poner a los demás integrantes de Sum 41 en su contra. Cuando conoció a Avril Lavigne en 2004, ella le ayudó a darse cuenta d que era víctima de abuso por parte del ex manager.

“No dejaba que nuestros padres supieran nada (…) Intentaba mantenerlos alejados todo el tiempo. Ahora tiene más sentido. Porque tenía la misma edad que nuestros padres, y en aquel momento no lo sabíamos”, agregó a LA Times.

Greig Nori ha negado las acusaciones de Deryck Whibley y afirmó que emprenderá lecciones en su contra por “difamarlo”.