Desentraña sus propias dudas de la maternidad

La actriz Natalia Solián pudo desentrañar sus propias dudas de la maternidad en la película Huesera. Siendo en la vida real la madre de una niña de tres años, se introdujo en ese mundo desde la ficción, donde exploró desde sus inquietudes hasta sus mayores miedos.

“Tenía muchas ganas de hablar de la maternidad, tengo una hija de cinco años, en ese momento tenía ella tres, el proceso había sido muy complejo, puesto que la parí muy joven; su padre está por ahí, pero no vivimos juntos, prácticamente la vida se centra en ella y yo.

“Había cosas que no terminaba de entender hacia dónde podían ir, todo es tan esquemático y no sabes nada del tema, criar a un humano es lo menos matemático y cuantificable que hay, hay tantas respuestas como humanos en el universo”, compartió en entrevista con La Razón Solián, protagonista de Huesera, filme con el que compite en la categoría Mejor Actriz en los Premios Ariel.

En la película, la artista da vida a Valeria, una mujer que lucha contra la Huesera, mientras se encuentra embarazada y cuando se convierte en madre, una situación que la lleva a adentrarse a su pasado y a un mundo donde está presente la brujería urbana.

Para Solián, cuyas tablas tienen su origen en el teatro, abordar esta temática desde el horror es una manera de darle la vuelta a la idea de åfilmes del género demasiado efectistas y comerciales. “Una perspectiva como la de Michelle viene a cambiar un poco la jugada al respecto, con Huesera me parece que el gran hallazgo es que había una sensación muy perturbadora en la temática, mucha materia para llevarla a lugares muy oscuros, porque es algo que nos está oprimiendo culturalmente en el presente”, comentó.

Sobre estar nominada en una terna en la que también figuran las primeras actrices Arcelia Ramírez y Julieta Egurrola, dijo estar llena de orgullo.

“En el caso de Arcelia y Julieta, como el gremio del teatro nos une son actrices que he seguido desde mucho tiempo atrás, desde que he sido niña, las he admirado por su versatilidad, su energía, por su forma de entregarse al mundo de la cámara como al del escenario, en ese sentido; como actriz si me preguntas cómo te visualizas, sí las mencionaría a ellas, entonces, es como un premio lindo que la vida me diga: ‘¡Sí se puede!’”.