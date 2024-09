Detienen a Flor Amargo por cantar en las calles de Madrid: 'No puedo dejar de tocar' | VIDEO

Flor Amargo fue detenida recientemente durante su viaje a Madrid, pues la mexicana se puso a cantar y hacer música en las calles de la ciudad española, aun sabiendo que podría ser castigada por la situación, lo cual terminó por suceder.

A pesar de que Flor Amargo es ampliamente criticada por el público en general por su extraña forma de ser, la mujer sí es toda una artista musical, cuyo talento no pasa desapercibido por transeúntes y usuarios de redes sociales que han visto sus videos virales cantando en la calle.

Recientemente, la artista ha recorrido varias ciudades en lugares como Escocia o Francia, donde ha encantado al público europeo, quienes celebran al ver su efusividad y 'locura' artística mientras cantan y toca su teclado con mucha pasión.

Flor Amargo es detenida en Madrid por cantar en la calle

Fue a través de un par de videos que Flor Amargo dio a conocer que había sido detenida. En primer lugar, la famosa se mostró en una gran plaza de la ciudad española, donde dijo estar muy nerviosa por ponerse a tocar en 'Plaza Mayor'.

"Tengo miedo porque tengo entendido que la policía te quita, pero tengo que tener fe y ponerme y pues ya ni modo", contó mientras abría el soporte de su teclado y lo colocaba. Sin embargo, la mujer no mostró nada de su presentación, ya que señaló que fue detenida.

"Por primera vez, estaba tocando y llegó la policía", contó, destacando que estaban muy enojados, "yo no traía mis documentos obviamente porque iba caminando y me dicen 'si no nos das tus documentos, te llevamos a la comisaria' y yo quería decirles llévenme", contó.

La mujer mostró que terminaron por darle una multa y por eso "ha sido lo mejor que ha pasado", pues pudo ser peor. Contó que empezó a llora y el policía le dijo 'lo siento, porque lo hacías muy bien'. A modo de reflexión, señaló que 'siempre el amor gana' y lamentó que los músicos callejeros pierdan sus instrumentos al ser detenidos.

En otro video, mencionó "es mi última noche en Madrid [...] yo vi que no se estaban poniendo (los músicos) pero yo dije 'lo tengo que hacer'", contó y explicó: "no me puedo detener, no puedo dejar de tocar, es mi vida", detalló y señaló que quizás algún día le toque transmitir un concierto desde la cárcel.

A los videos han surgido varios tipos de comentarios, entre los que destacan aquellos de quienes señalan que Flor Amargo debe respetar los sitios que visita y sus reglas, por lo que si sabía que no podía tocar en Madrid, no tuvo que haberlo hecho.