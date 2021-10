Esta es la verdad detrás del "fantasma" que apareció en Ventaneando

Parece que en el foro del programa Ventaneando ocurren cosas paranormales, ya que los usuarios de Internet captaron un fantasma durante la transmisión del lunes.

Mientras Pati chapoy y su equipo hablaban de las noticias del espectáculo, atrás de la presentadora principal se pudo observar una mujer fantasma.

Los fans del programa se preocuparon y comenzaron a hablar de la mujer fantasma de Ventaneando en redes sociales.

“Casi me da el supiritaco al ver ese ente detrás de la puerta y de Pati Chapoy en el foro de Ventaneando”, “Un fantasma está ventaneando a la señora Chapoy, Daniel Bisogno defiéndela”, y “No asusten con el fantasma de atrás, casi me da un paro”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Los conductores de Ventaneando hablaron del tema y al final del programa una persona de producción les llevó una bolsa con pan para el susto para olvidarse de la experiencia “paranormal” que tuvieron con el fantasma.

¡Nuestros conductores no creían en fantasmas y hasta les tuvieron que dar un bolillo para el susto! 👀No se pierdan el estreno de la Nueva Temporada de #LoQueLaGenteCuenta a las 7:30 p.m. por @AztecaSiete. 📺 #Ventaneando pic.twitter.com/QUNS02k5CU — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 11, 2021

¿Cuál es la verdad detrás del fantasma de Ventaneando?

Aunque la mayoría creyó que se trataba de una verdadera aparición sobrenatural, lo cierto es que el fantasma es parte de la nueva campaña de promoción de la nueva temporada del programa de TV Azteca “Lo que la gente cuenta”.

