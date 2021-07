¡Una lanota! Pedrito Sola revela cuánto pagó por equivocarse de mayonesa

Fue hace algunos años cuando Pedrito Sola tuvo uno de los errores más garrafales de su carrera: durante una emisión de “Ventaneando” tenía que promocionar la mayonesa “Hellman’s, pero se equivocó de marca y dijo McCormick. A tanto tiempo de ello, el conductor por fin reveló cuánto pagó de multa.

Pedrito Sola señaló al programa “Confesiones”, de Aurora Valle, que dicho episodio ha sido uno de los más vergonzosas de su vida.

“Para mí fue muy vergonzoso porque estás en una empresa en donde la empresa es un negocio, entonces parte del negocio importante es, bueno, la tele y los anuncios en la tele; entonces las menciones comerciales que nosotros hacemos todos los días y las cuales nos pagan, de repente pues en vivo, uno tiene que tener mucho cuidado”, contó.

Asimismo, señaló que cuando dijo la marca que no era, no supo cómo reaccionar: “de repente me equivoco en el nombre de la mayonesa, no supe qué hacer, la imagen es horrorosa, yo no la quiero ni ver”.

Esto pagó Pedrito sola por equivocarse de mayonesa

Pedrito Sola reveló que pagó 75 mil pesos por su error, mismos que se le fueron descontando en pagos quincenales.

“Tuve que pagar 75 mil pesos que me descontaron de 5 a la quincena, ¿cómo ves? Yo pensé que me iban a correr, no me corrieron afortunadamente, pero tuve que pagar en abonos, pero pues cada quien paga sus errores, fue un error muy duro”, relató.

Y es por ello que compartió que, para no equivocarse como él, los conductores graban antes sus comerciales.

“Como llegamos temprano al canal, entonces de 2 a 3 grabamos las menciones entonces si te equivocas la repites, y nada más en el momento en el que va a salir la mención, pues me salgo para regresar que dizque de la mención y la gente ni cuenta se da, porque estoy vestido idéntico y todo está igual, pero así si te equivocas, se repite y se acabó”, finalizó.