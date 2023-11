¿Quién es el famoso músico que fue novio de Dhasia Wezka, que la engañaba a cada rato?

La influencer Dhasia Wezka contó cómo fue su relación amorosa con un famoso músico, de una banda rock muy conocida en México, sin embargo, ella no reveló el nombre, pero en redes sociales ya se descubrió su identidad.

Dhasia Wezka ofreció una entrevista en el canal del youtuber Un tan Fredo y ahí contó sus experiencias con sus novios, señaló que su primer novio fue un famoso músico con el que se fue a vivir para poder huir de los maltratos de su casa que recibía por parte de su mamá y de su papá.

¿Quién es el novio músico de Dhasia Wezka?

El ex novio músico de Dashia Wezka es Edgar "Pijey" Hansen Otero de la banda DLD, esto según los usuarios de Internet, ya que ella no reveló el nombre abiertamente.

Edgar "Pijey" Hansen Otero de la banda DLD, supuesto ex novio de Dhasia Wezka Foto: IG @dldmexico

La influencer contó en la entrevista que cuando cumplió 18 años conoció a un chico por redes sociales, quien le dijo que tenía que conocer en persona a un hombre con quien podría hacer pareja.

La influencer señaló que se animó a viajar de Huehuetoca, lugar en el que ella vivía, hasta Mundo E para conocer al hombre que resultó ser un reconocido músico.

Usuarios afirman que el novio músico de Dhasia Wezka es Ddgar Hansen Otero Foto: Especial

Tras los problemas con su mamá Dhasia Wezka se salió de su casa a los 18 años y su ex novio músico la ayudó. La youtuber se fue a vivir con él, temporalmente, pero terminaron teniendo una intensa relación.

“Él era músico famoso y yo no entendía nada de la vida. Nunca abusó de mi ni me golpeó, pero sí era patán. Pero sí me manipulaba un poco”, contó la creadora de contenido.

“Le caché muchas cosas en el celular, groupis. Manejaba el ser infiel como es lo que soy, la vida del rock”, mencionó la famosa, quien además fue madrastra del hijo de este músico.

Señaló que este músico famoso le rentó un departamento para que viviera ella sola y él pudiera vivir la vida junto a otras mujeres. Pero Dhasia dijo que tampoco se dejó y también lo engañó.

La influencer nunca reveló el nombre de este artista durante la entrevista, pero los usuarios y fans de Dhasia aseguran que se trata del bajista de DLD.