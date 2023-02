Dhasia Wezka revela entre lágrimas que su mamá la maltrataba: "me tuve que ir de mi casa" (VIDEO)

Dhasia Wezka rompió el silencio y entre lágrimas reveló que ha sido víctima de violencias y abusos por parte de su madre.

Fue a través de un live que hizo en TikTok en el que la famosa contó que fue el sustento de su casa, al grafo que ella cumplía el rol de la mamá de su madre y su familia.

“Durante toda mi vida, yo siempre tomé el papel de ser la mamá de mi mamá y la mamá de mis hermanas, cuando te das cuenta de eso, fue muy fuerte para mí”, contó Dhasia Wezka.

Tras ello la famosa rompió en llanto y contó cómo fue que su madre la violentó y abusó de ella por años:

“Siempre me hizo sentir mi mamá que por ser mi mamá yo tenía que darle todo. Me eché una responsabilidad que nunca debió tocarme”, lamentó.

Dhasia Wezka agregó que ella fue quien ayudó a sus hermanas a terminar sus estudios, tras lo cual “ya no pude más y me tuve que ir de mi casa porque se me maltrataba mucho”.

Por ello lamentó que nunca ha sabido lo que es “ser hija de alguien. Es una relación bastante complicada… Es difícil ir a la casa de mi mamá y ver cómo viven, me da mucho coraje porque podrían vivir mejor”.