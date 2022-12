María Usi de Acapulco Shore denuncia presunto abuso: "me drogó... desperté dos días después"

María Usi, exintegrante de “Acapulco Shore” denunció en sus redes sociales que fue víctima de presunto abuso sexual por parte de un sujeto el cual señaló que no denunció ante las autoridades.

Fue a través de las historias de Instagram donde María Usi compartió unas capturas de mensajes con un sujeto identificado como Erick Sadov, al cual señaló que no denunció penalmente porque “uso condón”.

“Este hombre me drogó, violó y no desperté hasta 2 días después. Gracias a Dios usó condón y por eso nunca lo denuncié pero si no fue suficiente, se robó una pantalla donde vivía arriba de unas oficinas", señaló.

“Estoy buscando el video donde se robó la pantalla después de violarme”, agregó Marí Usi.

En la historia de Instagram se puede leer la conversación, en la cual Usi le dice a su agresor: “pinc*** pende***, idiota, psicópata... ¿por qué no contestas? neta voy a empezar a mandarle todo a tu familia... dijiste que... le robaste los Rolex a tu mejor amigo, wey, me drogaste, violaste y aparte te llevaste una pantalla. Voy a empezar con decirle a tu hermana".

En otro post, la famosa señaló que: “No lo quise hacer público por mucho tiempo, pero no quiero que le pase a otra”