Diana Krall inunda de jazz el Auditorio Nacional

La cantante y pianista canadiense Diana Krall inundó de jazz el Auditorio Nacional la noche del viernes, con un concierto que incluyó clásicos que en ocasiones parecía susurrar con su privilegiada voz.

El espectáculo inició a las 20:45 horas, en el escenario estaba un piano, una batería, un contrabajo y una guitarra.

La iluminación era casi a oscuras y parecía como si los seis mil fans que se dieron cita estuvieran en un club de jazz estadounidense. Entre el público había fans de todas las edades, principalmente de más de 40 años.

La primera canción en embelesar a los asistentes fue “I love being here with you”, un clásico de los años 60 de Peggy Lee. Al final del tema el público llenó de aplausos a la artista, quien expresó que tenía muchas ganas de volver a México. Tuvieron que pasar cinco años para que sus seguidores volvieran a disfrutar de su voz y destreza en el piano.

“Es como volver a casa… Son muchas canciones de amor para ustedes, te amo Ciudad de México”, expresó Krall.

Las canciones que presentó fueron con nuevos arreglos, en los que hubo momentos para que mostrarán sus grandes habilidades musicales de los instrumentistas de la acompañaron.

El repertorio incluyó “This Can’t Be Love”, uno de los primeros temas que aprendió a cantar; “Let’s Fall in Love” y “A Case of You”, ésta última de Joni Mitchell. Además de los éxitos “The Look of Love” “Night and Day”.

Cada interpretación era un deleite para los presentes, pues Krall cautivaba con su voz y verla tocar el piano también era toda una experiencia, sus dedos a veces se deslizaban velozmente por las teclas o en otras ocasiones se movía con sutileza.

El público suspiraba y aplaudía al verla. En un momento en que el contrabajista hizo un solo en “Cheek to Cheek”, a lo lejos se escuchó el grito “¡Qué maestro!”. Krall se veía feliz y totalmente entregada en cada pieza, expresó a los presentes que eran “la audiencia más hermosa".

Tras poco más de hora y media de concierto, la ganadora de dos premios Grammy y considerada una de las máximas exponentes contemporáneas del jazz, cerró con “I Love You” y “Fly The To The Moon”, ésta última en una versión en la que su voz erizó la piel emocionando a los fans que miraban hipnotizados la interpretación de este famoso tema.

El público quedó aplaudió al final para agradecer este reencuentro, aunque varios esperaban que Krall volviera a salir al escenario, pero las luces del Auditorio Nacional se encendieron. Fue el abuso de que era momento de salir.