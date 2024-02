"Hacer días perfectos ha sido una experiencia poco común para mí"

A veces, la vida diaria puede sobrepasarnos en medio de complicaciones en el trabajo, problemas familiares, retrasos inesperados y exceso de tránsito, entre otras situaciones diversas que pueden presentarse en nuestro día a día; esta mezcla de factores puede causar que todo el tiempo estemos muy enfocados en lo que hacemos, impidiendo que notemos la belleza que se esconde en las cosas más sencillas y haciéndonos incapaces de estar felices al realizar nuestras rutinas. ¿Todavía es posible maravillarnos y disfrutar de nuestro alrededor en la rutina diaria en una sociedad tan voraz? Sí, al menos así nos lo deja ver el cineasta de culto Wim Wenders con su más reciente película: Días perfectos (Perfect Days, 2023).

La Razón platicó con su protagonista, Koji Yakusho, en una entrevista exclusiva. El actor japonés interpreta con maestría a Hirayama, un hombre que todos los días despierta muy temprano para cumplir de manera puntual e impecable con su ingrato trabajo limpiando baños públicos en Tokio y quien durante sus tiempos libres disfruta de tomar fotografías de su entorno diario, escuchar música y leer libros; se trata de una persona en apariencia satisfecha con su vida, amable y que siempre se mantiene sonriente.

Esta producción tomó forma de modo peculiar, ya que nació de The Tokyo Toilet, un proyecto real en el cual se convocó a diseñadores y arquitectos para que diseñaran 17 baños públicos en la ciudad asiática. Posteriormente se decidió promover esta iniciativa con una serie de cortometrajes y en algún momento apareció en escena Wim Wenders para contar una historia inspirada en el proyecto.

“Yo ya pensaba que era un proyecto fantástico cuando me contaron sobre los cortometrajes y luego Wenders asumió como director, él es realmente una figura impresionante y todo el equipo nos emocionamos por lo que él es, un maestro, trabajar con él es como ir a la escuela todos los días”, compartió sobre su percepción del filme.

El aspecto más sobresaliente de la película es la actitud positiva que caracteriza a Hirayama todo el tiempo, como si percibiera al mundo en una forma particularmente especial. Al respecto, el intérprete contó: “En el guion no había ninguna descripción del personaje en términos de si reía, sonreía o se enfadaba, pero en el rodaje el director me decía ‘cuando salgas mira hacia afuera, mira al cielo y respira hondo’, entonces hacía eso y cuando veía la luz entre los árboles sonreía un poco, era como si el sol creara una imagen única sólo para la persona que puede verla. Wenders me permitió mostrar mis emociones y esto realmente me llevó a expresarme más en la película”.

Otra parte importante acerca de la personalidad única del personaje principal es su gran afición por la música, en especial por el rock clásico en inglés, al igual que su enorme pasión por leer; lo que escucha junto a lo que lee tiene relevancia en ciertas escenas para permitirnos conocer mejor a este hombre en su edad adulta. “La música que escucha Hirayama es la misma que escuchaba en su edad temprana y no lo puedo imaginar comprando música nueva porque las cosas que estaba escuchando en ese momento de alguna forma lo apoyan en su vida actual; en cuanto a los libros, éstos le enseñan cosas nuevas o le muestran cómo sentir nuevas emociones. Sentir a través de lo que escucha y lo que lee también es una forma en la que él experimenta su felicidad”, expresó.

Gracias a su actuación en esta cinta, Koji ganó un premio a Mejor Actor durante la pasada edición del Festival de Cine de Cannes, además de que ha alcanzado un reconocimiento sobresaliente a lo largo del mundo, por lo que se puede afirmar que este papel ha tenido recompensas importantes para su carrera. “He estado en muchas películas, pero es la primera vez para mí que una película me ha llevado por todo el mundo, hacer Días perfectos ha sido una experiencia realmente especial y poco común para mí”, finalizó.