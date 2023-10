Cuestionario Disney 100 en TikTok: Estas son las respuestas de hoy 31 de octubre

El cuestionario Disney 100 en TikTok para conseguir más cartas ya fue liberado para responderlo este 31 de octubre y la mayoría de las preguntas son sobre Star Wars.

En esta semana la misión coleccionar las cartas de Asha, Grogu (conocido como Baby Yoda), Lizzie McGuire, Mickey Mouse, Groot y Alegría.

Aunque en un inicio se pensó que la carta más difícil de conseguir sería la de Grogu, Baby Yoda, lo cierto es que no, la que más batalla les está dando a los usuarios es la de Asha, al igual que lo fueron Moana y Mirabel.

Pero para que tengas más oportunidades de tenerla, aquí te decimos todas las respuestas correctas al cuestionario Disney 100 en TikTok de hoy 31 de octubre, celebra Halloween con todas las cartas del juego.

Respuestas correctas al cuestionario Disney 100 en TikTok de hoy 31 de octubre

¿Qué construcción se recoge en Making the Wish?

Respuesta correcta: Un crucero de Disney

La primera respuesta correcta del cuestionario Disney 100 en TikTok Foto: Especial

¿En qué año se estrenó Monstruos S.A?

Respuesta correcta: 2001

La segunda respuesta correcta del cuestionario Disney 100 en TikTok Foto: Especial

¿Qué le da Luke a Leia en Star Wars: los últimos Jedi?

Respuesta correcta: Los dados de Han Solo

La tercera respuesta correcta del cuestionario Disney 100 en TikTok Foto: Especial

En Star Wars: El imperio contraataca, ¿Qué dice Han después de que Leia le diga que le quiere justo antes de quedarse congelado en carbonita?

Respuesta correcta: Lo sé

La cuarta respuesta correcta del cuestionario Disney 100 en TikTok Foto: Especial

Termina la frase de Taylor McKessie de High School Musical 2: Esa chica se mueve más que…

Respuesta correcta: Un pulpo en una pelea

La quinta respuesta correcta del cuestionario Disney 100 en TikTok Foto: Especial

¿Cómo conseguir a Asha en el juego de cartas Disney 100 en TikTok?

Los usuarios de TikTok están presumiendo que algunos de ellos ya tienen en su colección a Asha, por lo que en los videos de Disney, los fans están ofreciendo las cartas que les sobran, algunos están regalando a Asha.

Los usuarios están intercambiando sus cartas, pero recuerda que si no logras tener las cartas de todos los personajes, no te preocupes, para la última semana del juego se dará oportunidad de coleccionar todas las que no pudiste conseguir en los días anteriores.