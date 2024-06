La Divaza se enfrenta a polémica por defender a La José tras duros comentarios contra Ariadna Gutiérrez

La Divaza enfrenta una fuerte polémica por defender a su amigo, La José. Tras el lanzamiento del nuevo capítulo de Radio Divaza, la red social X ha estallado con críticas a ambos influencers por los comentarios realizados dentro del canal de YouTube sobre Ariadna Gutiérrez, de La Casa de los Famosos 2024.

Critican a La José por 'controlar' a La Divaza

Durante el podcast que duró poco más de media hora, La Divaza y La José hablaron de una situación, donde Ariadna le habló durante un directo al ex integrante de La Casa de los Famosos y llamó con un apodo despectivo a su ex compañera, Aleska Génesis. Ante esto, criticaron al venezolano por no avisarle a la modelo que estaba en vivo y podían escucharla.

Con afan de defender a Divaza, La José señaló que no le gustaban las personas que "quieren controlarte todo" y aclaró que le parecía que los mensajes que Ariadna le mandó al influencer después de que la 'quemara' de manera incidental, "no fueron la mejor forma de habalarle a una persona que se equivocó".

En este sentido, La José agregó que sentía que la ex miss Colombia solía dirigirse de este modo a La Divaza durante La Casa de los Famosos 2024. "Ella quería controlar y controlar y eso no es así, tu tienes que también poner un límite de 'ok, lo entiendo, tú eres mi amiga, pero pongo un límite contigo, porque no me vas a controlar, ni que fueramos...'"

Como ejemplo, el influencer aseguró que en el pasado, controlaba a La Divaza demasiado, hasta que el creador de contenido decidió ponerle un límite. Para el público, esto no sentó nada bien, pues señalaron que durante el intercambio, Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, nombre real de La Divaza, casi no pudo hablar para dar su punto de vista sobre la situación con Ariadna.

"Si algo me quedo claro luego de ver este video es que la Jose siempre cumple el mismo patrón, cada que Divaza se está rodeando de gente nueva, es como si lo quisieran mantener encerrado en una burbuja, por eso Divaza se ha intentado alejar de el varias veces", fue uno de los mensajes donde el público dejó ver su molestia.

La Divaza sale a defender a La José

Fue por medio de unas historias de Instagram que La Divaza publicó una historia donde cuestionaba al público, "¿Hasta cuándo van a quemar a La José?", lo cual generó aun más molestia entre los seguidores, quienes se molestaron porque defendiera a su amigo.

Cuando la divaza deje de seguir justificando a la José es cuando va a avanzar, no es montar una historia a las 2 am diciendo “hasta cuándo van a quemarlo” es aceptar que la cago, es aceptar que lo que dijo estuvo mal, es disculparse con el público tierra que también se burló de… pic.twitter.com/az1KMBjtPu — Karmin Reyes (@KarminReyes98) June 4, 2024

"Cuando la divaza deje de seguir justificando a la José es cuando va a avanzar" y "dejemos de justificar a la divaza el tiene 25 años es un adulto y sabe con quien tiene que juntarse y quien no", son algunos de los comantarios con los que el público muestra su molestia con La Divaza tras la polémica con La José.