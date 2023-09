Documental muestra al hombre detrás de Pedro Friedeberg

Un Pedro Friedeberg que confiesa estar “hasta acá” de la Mano-Silla, obra que ha repetido más de 17 mil veces; quien dice no estar de acuerdo con la etiqueta de artista surrealista y poseedor de un humor ácido, pero huidizo de las entrevistas es parte de lo que revela el documental Pedro, dedicado a uno de los artistas más destacados de los últimos 60 años en México.

El proyecto fílmico de Liora Spilk se enfoca en develar cómo es el hombre detrás del artista, a través de conversaciones con él, pero también incluyendo comentarios sobre Friedeberg de figuras como la escritora Elena Poniatowska y el pintor José Luis Cuevas, para ir conduciendo al espectador al mundo personal del creador, cuyas obras conforman parte de los acervos del Museo de Louvre de París y el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

“Cuando le preguntas cuándo nació, Pedro te dice que como una ardilla, de pronto lo partió un rayo y así nació. Entonces, yo decía: ‘Ah, en 1936 nació en Italia…”, pero no quería hacer esa estructura”, dijo en entrevista con La Razón Liora Spilk, quien durante 10 años se embarcó en este proyecto para conocer más a fondo al artista que admira desde que era niña.

“La película trata sobre este viaje hacia él, este viaje de una joven cineasta que trata de entender su cine y trata de entender la relación con su ídolo, a través de una cámara”, explicó la realizadora.

Que se hable sobre su obra, que se hable sobre su importancia histórica, pero mi documental es sobre la persona que está detrás del genio artístico, que es un genio de la vida

Liora Spilk, Directora

Una década de exploración que no le fue nada fácil: “Al principio me paralizaba cada vez que me hacía de lado una pregunta o cuando le daba la vuelta y respondía lo que él quería; yo me intimidaba y en vez de imponerme me quedaba callada”.

“Luego trataba de imponerme, entonces, él me mandaba a la goma; me di cuenta que la puerta de entrada era el humor”, agregó la documentalista. En ese sentido, Liora Spilk buscó alejarse de un documental biográfico que se detuviera a recorrer la carrera de Pedro Firedeberg.

“Para mí fue una directriz pensar que hacerle honor a Pedro era que formalmente la película tuviera congruencia con cómo es él en su obra y en su personalidad”, indicó Spilk, quien comenzó a trabajar en el documental cuando todavía estudiaba la licenciatura de Comunicación en la UNAM.

“Mi primer recuerdo es un cuadro suyo que estaba en casa de mi abuela “, contó la cineasta para quien conocerlo personalmente fue toda una experiencia. “Me enamoré profundamente de él. Creo que hablamos mucho del del amor romántico; del amor a la madre, del amor al padre, a los hijos, pero poco hablamos sobre la amistad. Yo no sé si Pedro me considera su amiga, pero para mí, es mi amigo y mi persona favorita en el mundo”, añadió Spilk, quien expresó estar emocionada porque la cinta tuvo una nominación en los Premios Ariel 2023.

La cineasta estuvo grabándolo cuando él lo permitía y sólo acompañándolo cuando no. En la cinta, Liora Spilk deja ver al espectador que Pedro Friedeberg es un personaje peculiar, con un humor ácido al que no le gusta la exposición mediática. Esto genera, momentos de tensión, pero sobre todo, entrañables y divertidas situaciones.

“Mi documental es sobre la persona que está detrás del genio artístico, que es un genio de la vida”, concluyó Liora Spilk.

El documental Pedro llega hoy a algunas salas de cine de México, como la Cineteca Nacional y el Cine Tonalá.