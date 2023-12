Documental hace un viaje íntimo a la mente creativa de José González

Después de tener su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine Documental de Copenhague, donde recibió una enorme ovación, A Tiger in Paradise llegó a MUBI para mostrarnos al conocido artista José González en una época de gran actividad creativa tras la salida de su álbum Local Valley, mientras compone nuevas canciones y sigue una rutina estricta para evitar episodios psicóticos como los que ya ha tenido y que lo han puesto en un estado en el que no podía separar la fantasía de la realidad, algo por lo que no está dispuesto a pasar ahora que acaba de ser padre.

“Quería hacer una película que fuese más filosófica y que de alguna manera fuera como una inmersión profunda en la mente de José, queríamos mostrar ese sentimiento de estar solo y tratar de darle sentido al mundo”, compartió en entrevista para La Razón, Mikel Cee Karlsson, quien también ha dirigido videos musicales del cantante y el documental The Extraordinary Ordinary Life of José González, además de haber destacado como editor de la película Triangle of Sadness.

Un aspecto bastante curioso e importante en esta cinta es el uso del humor negro para ejemplificar ciertas ideas, tal como pasa en una escena en la que un tigre se sale de control, la cual está ligada directamente al por qué del título. “Toda la secuencia del tigre se basa en representaciones del paraíso de los Testigos de Jehová, tienen una representación en la que hay un tigre amigable al que están abrazando y mi idea básicamente era ‘¿qué sucede si tomas esta fantasía y la conviertes en realidad?’. Es una especie de realidad versus ficción, es un juego con ese tipo de idea del paraíso”, expresó.

“Creo que el humor es realmente importante y el humor negro es divertido, para mí el mejor humor siempre consta de poner algo serio en el fondo y luego hacerlo en cierto modo divertido, creo que el humor es una herramienta muy importante cuando quieres hablar sobre temas serios”, abundó.

A Tiger in Paradise es el segundo documental que el realizador hace sobre el músico, en esta ocasión tenía el reto de presentar un enfoque diferente, al igual que la oportunidad de ofrecer una visión fresca del protagonista en su entorno cotidiano.

“Ambos pensamos que ésta era una película diferente, está muy planeada y teníamos esta idea básica de que al comienzo él hablara de sus episodios psicóticos, luego usamos eso como una especie de punto de partida, lo que hicimos en esta ocasión realmente resonó tanto en mí como en José”, comentó el director.

La relación entre Mikel y González va más allá de lo profesional, se ha afianzado con el tiempo y les ha permitido crear con mayor facilidad.

“José y yo hemos estado trabajando juntos durante mucho tiempo, hice como diez videos musicales para él y también el otro documental, nos hicimos muy amigos durante ese tiempo y estamos interesados en los mismos temas, leemos los mismos libros y tenemos muchas pláticas; cuando escucho su música sé que algunas letras se basan en ciertas cosas que nos interesan a ambos, creo que ciertas canciones resuenan más conmigo como persona”, dijo con entusiasmo.