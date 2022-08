Doja Cat se rapa el cabello y rasura sus cejas frente a fans ¿Moda o crisis mental? (VIDEO)

Doja Cat se volvió tendencia, pues la famosa se rapó el cabello y se afeitó las cejas, despertando cientos de incógnitas entre sus fans.

A través de un video, Doja Cat le explicó a sus fans los motivos por los cuales decidió cambiar tan drásticamente de look, además de que aprovechó para rasurarse las cejas en vivo.

Las especulaciones no se hicieron esperar y cientos de sus seguidores comenzaron a especular que la cantante estaba pasando por una crisis mental, tal y como le ocurrió a Britney Spears hace años.

No obstante, Doja Cat rompió el silencio y reveló que decidió raparse porque nunca le gustó tener cabello:

“Nunca me gustó tener cabello. No puedo decirles una vez, desde el principio de mi vida, que yo haya dicho ‘esto está cool’. En primera, no uso el cabello suelto, no lo he usado natural porque no siento que me guste. Es una pesadilla. ¿Cuál es el uso de tener cabello si no lo usas suelto?”, dijo.

Asimismo, Doja Cat señaló que ahora que está pelona podrá hacer actividades como natación o ir al gimnasio, sin que el pelo le estorbe.

Tras pronunciar sus motivos, Doja Cat sacó una crema de afeitar y un rastrillo para rasurarse las cejas frente a todos sus fans.