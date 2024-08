Dream Theater en México: Fecha, lugar, venta y precio de los boletos para su concierto en CDMX

Dream Theater ha anunciado su regreso a México, como parte de la gira de celebración por los 40 años de la agrupación. El tour llamado An Evening with Dream Theater – 40th Anniversary Tour, será toda una experiencia para sus seguidores y amantes del metal progresivo.

Sin lugar a dudas, la gira actual de Dream Theater es muy especial, pues además de celebrar 4 décadas en la industria de la música, también marca el regreso del baterista fundador de la banda, Mike Portnoy, quien estuvo ausente por más de una década y por fin vuelve al grupo.

El show promete durar alrededor de tres horas, en las que podremos escuchar temas como "The Spirit Carries On", "Invisible Monster" y "Answering the Call", así como la discografía que la banda ha formado desde 1985.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Dream Theater en CDMX?

Por medio de sus redes sociales, Dream Theater dio a conocer que se presentarán el 7 de diciembre en la explanada del Estadio Azteca, "No te quieres perder esto", aseguró James LaBrie, el vocalista del grupo, "será una velada sorprendente", agregó.

Fue hace un par de meses que Mike Portnoy y John Petrucci revelaron que la banda ya había terminado con la composición del nuevo álbum, por lo que es probable que al momento del concierto en tierras aztecas, ya esté disponible el nuevo material. Así, los fans no solo celebrarán el legado de la banda, sino su porvenir.

Boletos para Dream Theatre

De acuerdo con lo que se reveló, no habrá una preventa para el concierto de Dream Theatre, sino que la venta general comenzará el 19 de agosto a las 11:00 horas a través de FunTicket. Se espera que las entradas se agoten rápidamente, por la magnitud del evento y la relevancia de la ocasión.

Precios de los boletos

Los precios para el concierto de Dream Theatre antes de los cargos por servicio, son los siguientes: