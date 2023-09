¿Se echó pa' atrás? Wendy Guevara asegura que no participará en la novela de Juan Osorio

Mientras Wendy Guevara estaba dentro de La Casa de los Famosos, Juan Osorio confirmó que la integrante de las perdidas ya tenían un papel en su próxima telenovela. La emoción entre los seguidores de la influencer fue muy grande, pues se trata de una gran oportunidad para la leonesa.

Sin embargo, y a pesar de que en múltiples ocasiones se ha confirmado que la influencer sí trabajará con Juan Osorio, Wendy Guevara reveló que es muy probable que no esté en la telenovela del productor. La integrante de las perdidas dio sus razones en un "en vivo", en donde aclaró que todo es por cuestiones de trabajo.

"Tengo 35 fechas en la República Mexicana, luego el otro año tengo 25 fechas en Estados Unidos y todo eso es bien desgastante. Se me da la oportunidad de la televisión y todo eso, pero yo siempre he andando en las fechas de antros, teatros y eso, Las Perdidas siempre hemos andado así desde 2017", dijo Wendy Guevara.

"Yo tampoco pudo dejar lo que me ha mantenido", agregó la influencer, quien explicó que ese es el trabajo que les ha dado tanto, tanto a ella como a las demás integrantes de Las Perdidas. "Si yo me encierro en lo de la novela, yo me voy a encerrar tres meses estudiando, por eso mis respetos para los acores y actrices que son unos chin***", dijo Wendy.

"Yo tengo que tener mi espacio, porque después toda cansada no voy a rendir ni en la novela ni en mis fechas", agregó la ganadora de La Casa de los Famosos, quien puntualizó que no es un robot, y que las fechas ya las tenía confirmadas y que no cree que los empresarios la quieran esperar tres meses a que se prepare.

