¿Quién es el exsuegro de Shakira que menciona en canción con Fuerza Regida?

Shakira y Fuerza Regida lanzaron hoy su nueva colaboración "El Jefe", la cual está dando mucho de qué hablar, pues la colombiana una vez más hace polémicas declaraciones sobre su relación con el exjugador español Gerard Piqué. En esta ocasión la cantante mencionó a la ex nana de sus hijos y a su ex suegro: Joan Piqué Rovira.

"Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura", canta la cantante en el nuevo tema. Muchos internautas se preguntan por qué Shakira mencionó su suegro en esas líneas y sobre todo con esa intención.

Joan Piqué Rovira es un millonario, empresario y escritor que hizo ver su suerte a la colombiana mientras se divorciaba de su hijo, el ex futbolista del Barcelona Gerard Piqué. Esto luego de que el defensa le fuera infiel a la cantante de "Las caderas no mienten".

Piqué Rovira es dueño de múltiples propiedades y tiene cargos en 42 sociedades distintas, lo que lo vuelve un empresario muy activo, por lo que se ha convertido en uno de los hombres más destacados de Barcelona, pues su ganancias ascienden a los 50 millones de dólares.

De acuerdo con el diario La Vanguardia, Piqué Rovira fue el culpable de que Shakira abandonara España. La cantante colombiana de cualquier modo se iría, pero al parecer su ex suegro aceleró el proceso, pues firmó el desalojo de su famosa casa en Esplugues del Llobregat, en la que tenía de vecina a la suegra.

El diario catalán asegura que Shakira recibió una carta por parte firmada de parte de su ex suegro en la que le pedía que abandonara su vivienda antes del 30 de abril. El desalojo también incluía a los padres de la cantante, quienes vivían en el mismo complejo.

¿Cuántos años tiene el ex suegro de Shakira?

Joan Piqué Rovira tiene 63 años y es padre de Marc y Gerard Piqué. Su esposa es Montserrat Bernabeu, quien también estuvo muy activa durante la separación de la pareja, y hasta la fecha. Piqué Rovira también ha publicado dos libros, titulados "Dos vidas" y "Fantasmas del pasado".

Síguenos en Google News

DGC