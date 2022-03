Edgar Oceransky niega acusaciones de acoso: "lo hacen ver como una confesión"

Luego de que Edgar Oceransky fuera acusado de haber acosado a una menor de edad y de emitir comentarios pedófilos, el cantautor publicó un comunicado en el que aseguró que los dichos en su contra son falsos.

“En relación a la información que ha sido difundida en recientes días en redes sociales y retomada por diferentes medios de comunicación, sobre el 'supuesto acoso sexual' del que una usuaria de Twitter me acusa, quiero enfatizar categóricamente que esta información es totalmente falsa”, señaló el artista en un comunicado difundido en redes sociales.

El pasado 9 de marzo, la activista Anhelé Sánchez denunció en sus redes sociales haber sido acosada por el cantautor cuando tenía 16 años. Señaló que Edgar Oceransky le pidió que “le cumpliera la fantasía” de tener relaciones con una menor de edad.

La mujer difundió un audio que habría sido captado durante un concierto de 2009 en el que presuntamente el cantante dice que “prefiere a las adolescentes”.

“(Prefiero) que tengan todavía cara de ministerio público, sí, miren, es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro, sé lo que les digo”, dice Oceransky en unos audios que Anhele compartió.

Edgar Oceransky señaló que el contenido de esos audios se sacó de contexto y que lo que se escucha es parte de un sketch.

“Así mismo, se ha hecho circular un audio de hace 13 años y una transcripción de éste donde, como parte de un show, hago un “SKETCH” que, como toda obra escénica, entra en el terreno de la ficción y han querido hacerlo ver como una confesión de un delito que jamás he cometido y del que jamás se me ha acusado por ninguna persona en alguna instancia legal.

"Probablemente el contenido del audio sea sensible y no agrade a muchas personas pero no debe descontextualizarse y deberá ser tomado siempre, como ficción”, se lee en el comunicado del cantante.

Edgar Oceransky habla de la cancelación de sus conciertos

Luego de que se dieran a conocer las acusaciones contra Edgar Oceransky los conciertos de su gira “Estoy aquí 20 años” fueron cancelados en el Auditorio Nacional, así como en Querétaro y Guadalajara, por lo que el cantante señaló que se afectó a su equipo de trabajo y a su familia.

“Es importante mencionar que, a raíz de lo sucedido, la mayoría de los conciertos de mi gira 'Estoy Aquí 20 Años' han sido cancelados, afectando la situación económica de muchas familias de manera injustificada”, indica el documento.

El cantante cierra diciendo que recurrirá a las instancias correspondientes para aclarar esta situación.

