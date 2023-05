Eduin Caz dice que las cancelaciones de conciertos de Grupo Firme no son por poca venta: 'son chismes'

Grupo Firme ha cancelado diversos conciertos en Cancún, Michoacán y Veracruz, pero según Eduin Caz no se debe a la poca venta y a que la gente ya no le importe su banda, sino por una razón que está generando dudas entre los fans.

En entrevista con Laura G, Eduin Caz afirmó que las cancelaciones de sus shows, sino que se lavó las manos y dio una justificación que no convence a nadie.

“Quiero aprovechar, pa’ pedirle una disculpa a la gente de Morelia, Cancún, Veracruz, por esa cancelación de los conciertos. Pero es que no me gusta andar batallando y si no está la producción yo no quiero ir a la mitad”, justificó.

“No hagan chismes de que no se vendieron los boletos, ustedes no saben de eso”, agregó.

“Realmente no significa que no se hayan vendido los boletos, miren la gira de Grupo Firme es de las giras más vendidas del mundo”, abundó Eduin Caz.

Finalmente, Eduin Caz también le echó la culpa al nacimiento de más reciente hijo que engendró con su ex Daisy Anahy.

“Entonces, otra cosa muy importante, yo sé que me van a entender, ese día nace mi hijo, entonces yo tengo ganas de ver nacer a mi hijo. Discúlpenme, los amo y estamos al tiro”, concluyó el polémico cantante.

