Edwin Luna ASUSTA a sus fans al someterse a cambios estéticos ¿Le destrozaron la cara? | VIDEO

Edwin Luna sorprendió al público al revelar una intervención estética que según usuarios de redes sociales, lo han dejado muy mal parado. El vocalista de La Trakalosa de Monterrey compartió un video en Instagram en el cual muestra el proceso al que se ha sometido, el cual incluye retoques en su nariz y mandíbula, cosa que ha generado opiniones cruzadas entre sus admiradores y críticos.

La cirugías estéticas son procedimientos demasiado delicados y cuando esta se realizan en zonas como el rostro hay que tener mucho cuidado con qué y cómo se hacen, ya que incluso si el procedimiento está bien hecho, si decides hacer algo que no te favorece del todo, esto será bastante perceptible para terceros al ver tu rostro. Parece ser que para algunos usuarios en redes sociales esto sucedió con Edwin Luna de La Trakalosa de Monterrey, ya que el reciente cambio estético al cual se ha sometido ha generado duras opiniones de parte del público donde algunos incluso aseguran que el artista se destrozó la cara.

¿Qué se hizo Edwin Luna en la cara?

Edwin Luna se sometió a un tratamiento llamado armonización facial, el cual consiste en que el cirujano trabaje con las facciones naturales de tu cara para resaltar aquellas que destacan por su buena estética y al mismo tiempo, disimular las que no favorecen tanto.

En el video, el cantante luce muy contento al hablar sobre los 'arreglitos' que se hizo en el rostro y que aseguró servirán para lucir mejor en sus presentaciones así como durante sesiones de fotos y videos. Así mismo, indica que la propia doctora le dijo que en realidad no necesitaba hacerse algo en la cara, pero de todas maneras él decidió pasar por el procedimiento.

El cantante también explica que con la armonización facial no es necesario tener una recuperación con demasiados cuidados, además de señalar que se siente bien con el look que lleva ahora y no está nada inflamado tras la intervención.

Fanáticos de Edwin Luna desaprueban el cambio estético del cantante

A pesar de la felicidad que se nota en el video donde el músico revela el procedimiento estético que se realizó en el rostro, el público no está tan satisfecho con los resultados, lo cual fue evidente debido a los varios comentarios que recibió al respecto:

"Le hubieras hecho caso a la doctora, fue sincera contigo" y "que se quite cachetes que tiene de sobra" fueron algunos de los comentarios que recibió el canante. Sin embargo, la publicación también se llenó de mensajes homofóbicos donde aseguraban que Edwin Luna "se ve más femenino" que su pareja Kimberly Flores.

Además, aseguran que el cantante de La Trakalosa de Monterrey se sometió a este cambio por su pareja, “la Kimberly lo trae en friega, lo quiere con cuerpo y guapo como el que se encontró en la casa de los Famosos”, “se está afeminando cada día más, tristemente se ve que la esposa no le gusta físicamente y siempre le está haciendo cosas que no son para hombres” son algunos de los comentarios que aparecen la publicación del arreglo estético de Edwin Luna.