VIDEO | Acusan a Edwin Luna de copiarle un videoclip a Ariana Grande

Usuarios en redes sociales comparan el video de Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey "Perdería más yo" con el reciente videoclip de Ariana Grande, "We Can't Be Friends", puesto que al parecer hay un importante similitud entre las historias que transmiten, incluyendo momentos que son idénticos.

Fue hace algunos meses que la cantante Ariana Grande estrenó su álbum musical Eternal Sunshine, con el cuál hace alusión a la película Eternal Sunshine of the Spotless Mind. La artista no se detuvo ahí con el homenaje, puesto que en el video de la canción "We Can't Be Friends", grande interpreta a una mujer llamada Peaches, quién va a un lugar donde le borran la memoria para olvidarse de su relación amorosa, lo mismo que hace Edwin Luna en su nuevo video, "Perdería más yo".

Acusan a Edwin Luna de copiar el video de "We Can´t Be Friends" de Ariana Grande

Las redes sociales no tardaron en comparar las historias en ambos videoclips, ya que las escenas son demasiado parecidas entre sí. Una de ellas es cuando el cantante firma un contrato y luego la cuesta en una silla donde borrarán sus recuerdos.

Entre los comentarios en redes sociales nos encontramos con: “No podemos ser amigos versión económica”, “Edwin Grande”, “Literal hizo copy-paste del video de Ariana”, “Yo tan: we can't be Friends. Tú tan: no podemos ser amigos”, “Los fans del regional necesitaban su “no podremos ser amigos” era”, “Yo haciendo la tarea en el salón”, “No podemos ser compas”.

"We Can't Be Friends" de Ariana Grande

"Perdería más yo" de Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey

¿Edwin Luna copió el video de Ariana Garnde?

Cabe destacar que tampoco es un video completamente original el de Ariana Grande, pues la cantante se inspiró en la película Eternal Sunshine of The Spotless Mind, donde pasan casi las mismas escenas para el personaje de Jim Carey, motivo por el cual tampoco es como que Edwin Luna haya hecho una copia directa a la artista, ya que la temática existía desde mucho antes.