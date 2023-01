¿Quién era Elena Huelva, la influencer que murió a los 20 años?

La influencer Elena Huelva falleció a los 20 años de edad, después de una intensa lucha contra el cáncer.

A través de las redes sociales de la influencer se dio a conocer su fallecimiento: “Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella”, se lee en el mensaje.

Su fallecimiento cubrió de tristeza las redes sociales, ya que la joven se caracterizó por su gran lucha contra el cáncer, ya que se ganó el corazón de sus seguidores por mostrar entusiasmo y una actitud positiva frente a su enfermedad.

Incluso la mañana de este martes, Elena Huelva compartió una fotografía en la que señaló que estaba viviendo momentos muy difíciles, pero que no se iba a dejar vencer. Una hora después se anunció su fallecimiento.

Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto, Están siendo días difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabeís yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo gané, hace mucho. Seguimos siempre. Mis ganas ganan