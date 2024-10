Elton John revela que perdió varias partes de su cuerpo: 'No me queda mucho'

Elton John, el mismísimo “Rocketman”, ha devastado a sus fans al hacer una serie de fuertes revelaciones respecto a su estado de salud, pues el querido cantante reveló que a sus 77 años está lidiando mucho con su cuerpo, al grado de que confesó que ya no tiene muchas partes.

Cabe recordar que Elton John perdió hace poco parcialmente la visión de uno de sus ojos, lo cual disminuye demasiado su calidad de vida. “Estoy curándome, pero es un proceso extremadamente lento y llevará un tiempo que la vista vuelva al ojo impactado", dijo.

"He estado pasando en calma el verano convaleciente en casa, y me siento positivo respecto el progreso que he hecho en mi curación y mi recuperación hasta ahora", abundó el querido artista.

Ahora, el famoso cantante visitó el Festival de Cine de Nueva York para presentar el documental "Elton John: Never Too Late"; ahí dio un emotivo discurso en el que habló de su actual estado de salud.

El querido artista confesó ahí que ya no tiene muchas de las piezas originales de su cuerpo, lo cual compartió con humor:

“Ya no tengo amígdalas, adenoides ni apéndice. No tengo próstata. No tengo cadera derecha ni rodilla izquierda ni rodilla derecha. De hecho, lo único que me queda es mi cadera izquierda. Pero sigo aquí. Y no puedo agradecerles (lo suficiente), ustedes son las personas que me hicieron. Quiero agradecerles a David, Zachary y Elijah por hacerme el hombre más feliz del mundo", señaló el querido Elton John.

Los fans que el cantante tiene alrededor del mundo esperan que Elton John siga haciendo apariciones públicas, además de creando nueva música y colaborando con creadores de talla internacional, como lo hizo recientemente con Gorillaz y Dua Lipa, además que regrese de su retiro de las giras y deleite con algunos conciertos más.