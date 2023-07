EMJAY busca que más "morras" se apoderen del trap

El trap conquista al mundo y algunas mujeres que se han abierto camino en esta escena mayoritariamente liderada por hombres son Cardi B, Nathy Peluso, La Zowi y Cazzu. Motivada por seguir buscando que cada vez más artistas se apoderen de esta música, la cantante jalisciense EMJAY concibió su disco Las morras también hacen tr444p, que lanzará el próximo 18 de agosto.

“Tomé este proyecto como un reto, porque sabía que las mujeres no tienen visibilidad, no tienen credibilidad en este género”, compartió EMJAY en entrevista con La Razón luego de participar en la sesión RompeMX, con la que Amazon Music apoya a los talentos locales emergentes.

En su próximo álbum incluye canciones en solitario, pero también colaboraciones con mujeres como Flvckka en “Tirando flow sesh”.

“Es un género que habla mucho de calle, de vivencias que sólo les creen a los hombres, no a las mujeres. Siento que estoy creando como un movimiento de mujeres emergentes en el trap, que estamos comenzando todas juntas”, expresó la vocalista, quien en temas como “FTH”, que estrenó el 6 de julio, habla con desparpajo de mujeres que desean y son independientes, de ahí que parte de la letra diga: “no necesito tu money”.

En “UZI” rompe con ciertos arquetipos como lo demuestran la letra: “Y no es que nadie me llegue/es que no están a mi altura”.

Si bien dijo no generalizar la industria, sí ha percibido una tendencia a apoyar y darle mayor protagonismo a los hombres que hacen trap. Sin embargo, en los siete meses que le ha dedicado al proyecto, se ha dado cuenta del desarrollo y el impulso que están teniendo las mujeres en la industria.

EMJAY adelantó que en su próximo material habrá mucho trap, pero también R&B.

En el año 2022, tuvo el honor de ser invitada especial en el show de la artista argentina Cazzu en el Frontón México. Durante el mes de abril, fue destacada en TikTok como “Artista Emergente” y fue seleccionada en EQUAL de Spotify.

La participación de EMJAY en RompeMX representa un emocionante capítulo en su carrera musical. Esta colaboración le ofrece una plataforma adicional para llegar a un público aún más amplio.

Actualmente, RompeMX presenta su cuarta temporada con la conducción de Gerudito. El programa ha presentado a una amplia variedad de artistas emergentes, entre ellos DJ AluMix, Emilio, Taylor Díaz y Los Lara.