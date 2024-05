'¿Y lo emo?' Usuarios critican el cartel de We Missed Ourselves Fest 

Hace varias semanas, se dio a conocer la llegada de We Missed Ourselves Fest, un festival de música emo/core que prometía traer a grandes artistas que marcaron la estética oscura que acompañó a decenas de adolescentes en los años dosmil.

Ahora, se ha revelado el cartel para la primera edición de We Missed Ourselves Fest y parece que el eveto no fue del agrado del público por completo, pues a pesar de la presencia de artistas como Falling in Reverse o Killswitch Engage, les pareció que no había algun artista fuerte en el line-up.

Cartel de We Missed Ourselves 2024

Fecha y lugar de We Missed Ourselves Fest

La primera edición de We Missed Ourselves Fest se realizará en el Velódromo Olímpico en la Ciudad de México este 5 de octubre del 2024. Se trata de un recinto donde se han presentado con anterioridad agrupación como Pierce The Veil.

Boletos para We Missed Ourselves Fest

El nuevo festival generó polémicas recientemente, puesto que antes de revelar a las bandas que se podrían ver en el festival, mostraron los precios de los boletos, los cuales van de los 2 mil 200 pesos hasta los 4 mil 400. Los tickets estarán disponibles a través de Boletia.

Usuarios en redes sociales aseguran que We Missed Ourselves no es un festival emo

Las principales molestias respecto a que el festival que se califica a sí mismo como emo, es que las agrupaciones no son consideradas de este estilo en México.

Si bien en otros países podrían serlo, aquí el estilo metalcore, deathcore y hardcore, no pertenece como tal a la estética emo que marcó miles de adolescencias, de acuerdo con lo que señalaron usuarios en redes sociales.

Cabe destacar que los organizadores siempre dejaron claro que el estilo de las bandas que se presentarían estarían más enfocadas al core; sin embargo, el título 'festival emo' hizo pensar en algo diferente.

Esto llevó a los usuarios de redes sociales a pensar que se trataría de artistas como My Chemical Romance o Black Veil Brides, los que llegarían al Velódromo Olímpico, una sospecha demasiado buena para ser real.

Así reaccionaron los usuarios al cartel de We Missed Ourselves Fest. Facebook

Si bien una gran parte de la audiencia destacó que la alineación del cartel de We Missed Ourselves Fest no era lo que esperaban, otros señalaron que de todas maneras eran muy buenas bandas ¿pero son emo o no?