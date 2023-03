Endless Summer Vacation. Miley Cyrus se convierte en el símbolo global para las nuevas generaciones

Proteger el entorno, evitar males mayores, mantener una "actitud digna" ante la adversidad. El silencio, bien dicen las colegas de El País en una reseña sobre el documental de Rocío Carrasco llamado "Contar la verdad para seguir viva", es una inercia arraigada en las mujeres.

Se nos enseña a permanecer calladas para afectarnos menos, para que nuestra reputación no se vea dañada, para que no se hable mal de nosotras. Miley Cyrus hizo todo lo contrario con Endless Summer Vacation. Porque "calladita no se ve más bonita", decidió lanzar un disco que transmite dolor, tristeza, que provoca catarsis, identificación y que la pone en un sitio dentro del feminismo para inspirar no sólo a las nuevas generaciones, sino a aquellas mujeres que han permanecido calladas por inercia o porque el patriarcado así lo ha dictaminado.

Miley, figura del empoderamiento

¿Por qué considerarla así? Más allá de si lanzó "Flowers" como un sencillo que rápidamente se convirtió en un himno de amor propio, Miley Cyrus da cachetada con guante blanco y cambia el rencor por nostalgia, por un homenaje a sí misma, lejos de referirse a un hombre que le rompió el corazón y darle, otra vez, visibilidad al macho cuando es ella quien debe sobresalir en la historia.

Dar paso al abrazo a sí misma es un mensaje claro para todas aquellas mujeres a quienes les han enseñado que el dolor de una ruptura debe guardarse para no parecer "ardidas", para que no parezcamos "vengativas" o "dolidas" porque ese amor ya encontró a otra persona para seguir con su vida.

Ser feliz sin que nadie intervenga en el proceso. Ese es el mensaje que envía la figura de Miley Cyrus a todas las mujeres que escuchen completo el Endless Summer Vacation. Encontrar la plenitud sin necesidad de depender de alguien, saber que esa felicidad te la puedes dar tu misma, platicando contigo misma, escuchándote, es saber entonces que no necesitas nada más.

Miley lanzó Endless Summer Vacation como un homenaje a su lucha por salir adelante tras su separación. Reuters

Ansiedad, depresión y adicción

Diez años de relación, uno de matrimonio, desataron en Miley una serie de comportamientos que fueron disparados con violencia desde el núcleo de pareja, cosas que pasan miles de mujeres alrededor del mundo. Sin embargo, en lugar de centrar esta catarsis en su exesposo, Miley da muestra de cómo se puede homenajear a ella misma y al trabajo que hace para salir adelante, en un material que pasa del empoderamiento a la nostalgia y al reconocimiento de que sola se puede.

Alrededor del mundo, mujeres adultas, niñas, adolescentes, tendrán acceso a este mensaje feminista en forma de canciones, que más allá de serlo, son una serie de post its para que recuerdes, cada vez que pase esto, que tú eres, desde tu espectro individual, la única que puede amarse como nadie más lo hará.