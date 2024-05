Enrique Bunbury: “Me gusta el formato del libro y el esfuerzo del lector por meterse en lo que escribo”

Además de ser un exitoso músico, Enrique Bunbury ha tenido éxito como escritor de libros y a sus dos anteriores, los poemarios Exilio Topanga (2021) y MicroDosis (2023), ahora se suma La Carta, descrito por el mismo autor como un libro de correspondencia que le ha funcionado como un vehículo para expresarse de una manera distinta a como suele hacerlo en sus canciones. Aprovechando que presentará el libro en una librería de Coyoacán en la Ciudad de México el viernes 10 de mayo, donde también firmará libros, el artista ofreció una conferencia de prensa en la que, entre otros temas, habló sobre su nuevo título literario.

“De algún modo este libro viene también de una curiosidad periodística de que me preguntaran cosas que no suelen preguntarme en los encuentros de prensa, creo que cada vez que te planteas escribir y te enfrentas al folio en blanco es algo muy demandante, la verdad es que he disfrutado mucho hacer este libro, me alegra además saber que la gente lo está leyendo el libro y lo está disfrutando también”, comentó Bunbury sobre su nueva obra, la cual captura una serie de conversaciones a través de cartas entre él y algunos de sus fans a lo largo de nueve meses, en lo que resultó un viaje de reflexiones y pensamientos.

“Todos mis discos de alguna forma nacen de intentar expresar ese momento concreto en el que he vivido y también pasa esto con los libros que he escrito, estos parten de una necesidad de explicar algo, en Exilio Topanga hablaba de la necesidad de explicar o de intentar entender el cambio en el barrio y en la ciudad, en MicroDosis se trataba de esa mirada interior y esa mirada a la diversidad de la expresión artística, en La Carta está esa comunicación con el otro para escucharlo y atenderlo además de por supuesto intentar entenderlo, de entender cuáles son sus situaciones y preocupaciones, esto ha sido un poco toda mi preocupación en este libro”, señaló.

Sobre la opción de llevar sus libros a formatos tan populares ahora como lo son el podcast y el audiolibro, Bunbury fue muy claro al expresar que es algo que definitivamente no haría y que no le interesa debido a que es algo que no es para él. “Me gusta el papel, me gusta el formato del libro y el esfuerzo del lector por meterse en lo que escribo, yo recomiendo infinitamente la literatura”, compartió con una notoria convicción en sus palabras.