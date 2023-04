Enrique Guzmán es hospitalizado de emergencia ¿Está grave?

Enrique Guzmán tiene severamente preocupados a sus fans, pues se dio a conocer que el abuelo de Frida Sofía fue hospitalizado de emergencia.

Enrique Guzmán iba a asistir a una conferencia de prensa para hablar de su concierto programado para el 7 de mayo en la Arena Ciudad de México, pero no llegó porque se empezó a sentir mal.

La noticia la dio su equipo al inicio de la conferencia de prensa, a la que sí asistieron figuras como los Hermanos Carrión, Los Locos del Ritmo, Los Hooligans, Los Rebeldes del Rock, Baby Batiz, Rockin Devils y otros.

No obstante, el mal que atacó a Enrique Guzmán no es grave ni de preocupación, pues se trató de un problema estomacal.

“Estoy llegando del hospital, me acaban de revisar, estoy perfectamente, nos vemos el día 7 a las 5 de la tarde ahí nos vemos”, dijo Enrique Guzmán a “Venga la Alegría”.

No obstante, cuando se enlazó virtualmente a la conferencia de prensa, Enrique Guzmán confesó que le teme a la muerte:

“Le tengo temor, miedo no, porque finalmente la gente se tiene que morir algún día nomas’ no empujen. Juan Gabriel que era un hombre muy preparado, muy listo y muy organizado hasta él ha tenido problemas porque no falta un pend**** que detrás de la muerte de uno habrá gente que tiene ganas de quedarse con algo tuyo”, dijo el papá de Alejandra Guzmán.