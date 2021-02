Enrique Guzmán recibe la primera dosis de vacuna COVID, pide: “¡Vacúnense por Dios!”

Enrique Guzmán, de 78 años, ya se vacunó contra el COVID e invitó al público a que también reciba la inoculación.

Así lo señaló a través de distintos videos que compartió en sus rede sociales y en las del IMSS, en los que se ve como le aplican la primera dosis de la vacuna y emite un duro mensaje a la sociedad y contra los incrédulos.

El padre de Alejandra Guzmán señalo, que si bien no conoce la reacción que esta primera dosis pueda provocar en su organismo, está seguro que es lo mejor para evitar la enfermarse y la propagación de la pandemia.

“Debo decirles que no se cuál es el resultado que esta vacuna me dé. Lo que hay que evitar es que haya esta pandemia. Si no pasa nada tendremos que seguir sufriendo todos, pero si esto nos ayuda para vencer este bicho, estamos en la mejor disposición”, externó.

El cantante @enriqueguzman invita a la población a vacunarse y a hacer conciencia de protegernos contra #COVID19. pic.twitter.com/7mU8CkKHqe — IMSS (@Tu_IMSS) February 15, 2021

“Si ustedes no lo hacen, esta pandemia no acabar nunca”, remató.