¿Quién era y de qué murió el actor Armando Silvestre?

El cine mexicano está devastado y de luto, pues se dio a conocer la noticia de la sensible muerte del querido actor Armando Silvestre Carrascosa, a los longevos 98 años.

La noticia la dio a conocer su sobrina Lorena Silvestre por medio de una publicación en Facebook, en la cual no reveló las causas del deceso del histrión y donde sus seres queridos y fans se despidieron del famoso de manera virtual y emotiva.

¿Quién era Armando Silvestre?

Armando Silvestre nació el 28 de enero de 1926 en San Diego, California, Estados Unidos, pero desde muy niño se crio en Tijuana, México.

Armando Silvestre

1926-2024 pic.twitter.com/ggKdWtbjOS — REVISTA / CIENTO UNO ® (@CIENTOUNO4) June 5, 2024

Su amor por el cine nació durante sus primeras intervenciones artísticas con el director español Miguel Morayta. Además, en su juventud poseyó un físico envidiable producto de la disciplina y la vida sana fit, lo cual hizo que fuera considerado como uno de los actores más atractivos de su época.

La directora Matilde Landeta le otorgó a Armando Silvestre su primer papel protagónico en la película “Lola Casanova” (1947), al lado de Meche Barba, con quien inició una relación, y la prestigiosa actriz Isabela Corona. Posteriormente, trabajó en la película “Rincón Brujo” (1948).

A los 98 años, murió, Armando Silvestre..."Tony Rey", en la película: "Kid Tabaco", película en la que boxeó, con el legendario Luis Villanueva "Kid Azteca".

Que en paz descanse. pic.twitter.com/TRIBjhvfZy — DIVAS Y ESTRELLAS FB (@baldozambrano01) June 5, 2024

En Hollywood trabajó en películas como “Wyoming Mail” (1950), “Apache drums” (1951) y “Mark of the Renegade” (1951). Otras de sus películas son: “Ahí viene Martín Corona” (1952), “El enamorado” (1952), “La red” (1953), filme que consiguió un premio especial en el festival de Cannes como la mejor película contada en imágenes.

No obstante, no todo fueron logros y arte en la vida de Armando Silvestre, pues tuvo que huir de México por amenazas del ex presidente Miguel Alemán. Esto lo contó en entrevista con el programa “La Historia Detrás del Mito”.

Ahí, Armando Silvestre reveló que huyó de México porque a Miguel Alemán no le gustó su relación con la actriz Linda; por si fuera poco, señaló que el ex mandatario le mandó a unos guaruras para decirle que dejara a la famosa.

"Tuve que salir de México porque llegaron unos guaruras a mi casa y me dijeron: 'mire, olvídese de esta persona (Linda)'. Dije: 'Sí, señor, cómo no'. ¡Qué me iba a poner a discutir con seis guaruras ahí! Y me fui para que ya no me vieran en México", narró.