Eric del Castillo revela que se está quedando ciego: 'Estoy sufriendo'

Eric del Castillo tiene completamente preocupados a sus fans, pues el querido actor emitió una serie de declaraciones respecto a su estado de salud que han dado mucho de qué hablar.

Eric del Castillo, quien tiene 90 años, contó en entrevista con “Venga la Alegría” que fue diagnosticado con degeneración macular, una enfermedad que se le ha complicado en los últimos meses y por la cual poco a poco se está quedando ciego.

El famoso remarcó que por este mal ocular está teniendo dificultades para realizar las actividades de su vida diaria e incluso hacer tareas por sí mismo. No obstante, el actor dejó claro que, pese a que sí le está sufriendo, quiere mantenerse optimista explicando pues solo tiene dos opciones: ignorar su situación o enfrentar el problema, pues no lo pueden operar.

“Claro que me afecta, no puedo ir al teatro, no puedo leer ni escribir, dependo de otras personas para que vean lo que dice mi teléfono, en fin si estoy sufriendo eso. Quiero ser optimista. Cuando me dijeron que no podían operarme de los ojos me di cuenta de la grandeza del problema”, aseguró Eric del Castillo.

El actor señaló que quienes más lo han apoyado en este momento de sufrimiento son su esposa Kate Trillo y su hija Verónica del Castillo, quienes lo ayudan a realizar las actividades que el ya no puede hacer por su pérdida de la vista, cosa que le pesa en el alma pues no quiere que ellas hagan todas sus cosas.

Pese a todo esto, Eric del Castillo remarcó que no se piensa retirar del espectáculo y que seguirá trabajando a pesar de que ya no pueda ver más.

"No he llevado una vida de sobrenada, no le he hecho daño a nadie a propósito... Vida nada te debo, vida estamos en paz", finalizó Eric del Castillo.