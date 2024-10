¿Qué le pasó a Mar de Regil? Hija de Bárbara de Regil revela que fue hospitalizada | VIDEO

Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil, reveló a través de sus redes sociales que fue hospitalizada y tuvo que pasar una noche en el nosocomio, generando preocupación en sus seguidores, quienes se cuestionaron sobre su estado de salud.

Mar de Regil es bastante conocida en redes sociales por crear contenido de estilo de vida. Si bien es hija de Bárbara de Regil, la joven ha destacado por su cuenta gracias a su personalidad, pero también a sus polémicas, pues muchos aseguran que la joven tiene la realidad un poquito alterada.

Ahora, la joven diseñadora de modas, se encontró con una situación que la llevó a un hospital, cosa que generó preocupación entre sus seguidores, pues compartió imágenes de ella en una camilla y con una bata pijama, revelando que había dormido en aquel lugar.

¿Qué le pasó a Mar de Regil? Foto: Instagram

te puede interesar Paulina Mercado reaparece tras operación por tumor en la garganta | VIDEO

¿Qué le pasó a Mar de Regil?

Fue a través de historias de Instagram pero también en TikTok, que la joven contó un poco de su estadía en el hospital. Primero, subió un video haciendo lip sync de 'Accidentally in love', donde escribió lo siguiente: "Oigan no es nada grave recuerden que una vez les subí cuando me hacían los exámenes. Todo bien".

También subió un video haciendo su skincare antes de dormir en el hospital. "No puedo hacer ningún esfuerzo, me duele todo", confesó la joven, quien detalló que sí tenía mucho dolor y que le costaba trabajo moverse.

"Se me fue contarles porqué me operé", expresó, recordando que ya había hablado de que en el pasado se hizo unas radiografias, "es un tema de salud, no es un tema de (estético) pero estoy perfecta", aseguró, sin ahondar del todo qué se operó, pero mostrando que estaba usando pañal.

Fue hace un par de horas que Mar publicó una historia donde lleva una mascarilla de oxígeno y señala que ya está en camino a su casa. A pesar de que su madre la acompañó por gran parte del día, ninguna de las dos dijo el motivo exacto por el que Mar de Regil fue hospitalizada y operada.