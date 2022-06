Erik Rubín: José el soñador me cambió la vida

Después de 18 años de dar vida al Faraón en el emblemático musical José el soñador, Erik Rubín regresa a este papel en la nueva temporada de la producción. El actor y cantante presenta a un personaje que “tiene su parte cómica, pero es más cachondón”, aseguró en entrevista con La Razón.

“Los sueños se cumplen, tuve la intención, el sueño de volver a interpretar a este personaje y se me concede con esta superproducción, estoy feliz, porque siento que lo que estoy tratando de comunicar con este personaje está conectado con el público”, destacó el ex-Timbiriche.

Rubín expresó sentirse contento por ser parte de este musical, el cual le ha transformado la vida.

“La obra me cambió la vida, es un montaje que como espectador me la cambió, después tuve la oportunidad de interpretar a este personaje que me trajo muchos regalos, ahora tengo la posibilidad de conectar nuevamente a través de este mítico papel, hacer a la gente feliz, cantar, reírse, pasarla bien, ése es el mayor regalo; sin duda mi bagaje ayuda, estoy en un momento más experimentado y donde soy más consciente, puedo disfrutar más las cosas, entonces todo eso enriquece a El Faraón”, comentó.

En el personaje del Faraón, Erik Rubín alterna con Leonardo de Lozanne. Destacó que a diferencia de la versión que hizo Kalimba en la temporada pasada que estuvo protagonizada por Carlos Rivera, ésta es más cercana a la original.

“Regresamos al personaje original, que es una fusión entre una estrella de rock, un Elvis Presley y un faraón, también sumándole no cómo es Erik sino cómo veo al Faraón, por eso creo que cada quien le da su toque personal, por más que hay un mismo camino y una misma dirección, cada quien lo ve desde su trinchera, desde su perspectiva, por eso es importante que vean a este Faraón”, expresó.

José el soñador, bajo la dirección de Mariano Detri, aborda la historia de José (Kalimba), hijo de Jacob, un joven que vive en Canaán junto a sus 11 hermanos, quienes lo envidian porque es el favorito de su papá. Cuando le regalan una túnica multicolor sus hermanos lo venden como esclavo y fingen su muerte. La puesta podrá verse hasta el próximo 3 de julio.

UN AÑO LLENO DE PROYECTOS

Erik Rubín también se encuentra de plácemes porque en 2022 está en diversos trabajos: el 90 Pop Tour, la gira con Cumbia Machine —canta y es productor—, está haciendo música para una serie de Netflix, está con el tour Raíces con su hija Mía y participó en Divina comida.

En Cumbia Machine a través de la cumbia une a artistas como Ely Guerra, Víctor García, Lupillo Rivera y Benny Ibarra. Adelantó que esperan presentarse en Qatar.

“Vamos a sacar una canción de The Weeknd traída a la cumbia por Víctor García y Mía, está buenísima; después viene un inédito de Ely Guerra, un tema de Café Tacvba, luego una de Montaner, vamos a estar refrescando la cumbia con estas versiones del pop y rock”, contó.