Erika Buenfil recuerda que fue la rebelde de su casa en Elementos

Erika Buenfil recordó que fue la rebelde de su casa. Igual que el personaje principal de la nueva película de Pixar, Elementos, rompió las reglas para luchar por lo que quería, por eso asegura que una de las grandes lecciones que deja el filme es que los papás deben aprender a dejar volar a sus hijos con amor.

La cinta animada cuenta la historia de Ember Lumen, una joven de fuego con gran ingenio y talento, quien sueña con lograr ganarse la confianza de su padre para hacerse cargo de la tienda familiar; sin embargo, cuando se enamora de Wade Ripple, un elemento de agua, todo comienza a cambiar y se cuestiona si realmente anhela seguir los pasos de su papá o quiere seguir otro camino, además se enfrenta a que el amor que llegó a su corazón es distinto a ella y eso le atemoriza.

“Fui rebelde, rompí las reglas de mi casa, me salí del cajón que me tenían de, aquí van los hijos, el comportamiento, los valores, éstos últimos siguen, pero me peleé con mis papás por luchar por lo que quería, como el personaje protagónico.

“He educado a mi hijo para que luche por lo que él quiere. Creo que es una gran lección de la película, aprender a dejar volar con amor, con entrega, bendiciones, creo que el personaje protagónico es lo que ella pelea, luchar por amor, por su amor, ya no se usa decir con quién debes andar y con quién no, ya no se usa que tenga que ser lo que uno hace, espero que los papás podamos aprender, es una gran lección para los no tan niños”, compartió Erika Buenfil en entrevista con La Razón.

En el largometraje que llega el próximo jueves a la cartelera mexicana, la actriz de telenovelas y conocida como la Reina de TikTok, incursiona en el doblaje prestando su voz a Gale, un elemento de aire, quien es la jefa de Wade y destaca por tener una personalidad fuerte, divertida y amorosa.

“No estoy peleada con mi carrera ni con las cosas nuevas, quien me ayudó a pensar así fue mi hijo Nicolás, me dijo, ‘no pasa nada, el chiste es que pruebes, si no te gusta no lo haces y ya’, porque sí era muy hermética, muy conservadora, cuadrada, correctita; había una personalidad tal vez atrás de eso que era la juguetona, la divertida, que han venido conociendo de unos años a la fecha, la solté y resultó que fue más relajante para mí y dentro de eso, sucede que me llaman para Disney. porque dicen, sí se atreve, no va a decir que no, y dije voy a ser una nube gorda”, comentó.

Sobre su personaje Erika Buenfil resaltó que está lleno de amor. “Ahora me hago a mí misma la broma que de querer ser la princesa del cuento ahora soy la nube, es linda, es un algodón de azúcar, está llena de amor, de aire, de enojo, de un montón de sentimientos que en poco, tiene mucha presencia en la película”, afirmó.

Buenfil compartió que incursionar en el doblaje no fue nada sencillo, pero lo disfrutó al máximo.

“Quería oírme y oírme, grabarme y grabarme, porque soy muy perfeccionista y rígida, pero estaba en buenas manos, con gente que me llevó de la mano, no me podía poner exigente porque no conocía el doblaje, entonces fue cómo digan lo voy a hacer, me esforcé, de pronto le inyectaba cosas mías, gustaban o no, sonaba a telenovela me corregían, venía recién de estar en un proyecto de telenovela y decía no quiero sonar igual, díganme y corríjanme, y lo logré”, abundó.

Elementos también muestra la importancia de la multiculturalidad y lo que enfrentan las personas migrantes, como los padres de Ember, que tuvieron que salir de su hogar para buscar una mejor vida.