El Estafador de Tinder rompe el silencio y presenta a su nueva novia: "Destruyeron mi nombre" (VIDEO)

Simon Leviev, el joven acusado de ser El Estafador de Tinder de Netflix, por fin rompió el silencio y ofreció una entrevista a Inside Edition en la que negó que sea un hombre que cometa fraudes.

“No soy un fraude y no soy una persona falsa, la gente no me conoce y no pueden juzgarme”, dijo Simon Leviev.

El hombre señalado de ser El Estafador de Tinder dijo que todo lo que se presentó en el documental de Netflix fue manipulado y se agregaron cosas, ya que solo se contó un lado de la historia.

te puede interesar El estafador de Tinder: Estos son los mejores MEMES de Simon Leviev (FOTOS)

“Solo quiero limpiar mi nombre y quiero decirle al mundo que esto no es verdad. Ellos tomaron todo y lo manipularon agregando cosas en una narrativa que solo cuenta un lado de la historia y destruyeron mi nombre”, aseguró el joven que se ha vuelto mundialmente famosos gracias al documental.

El Estafador de Tinder presenta a su nueva novia

Durante la entrevista con Inside Edition, Simon Leviev de El Estafador de Tinder, llamó a su novia a la pantalla para presentarla al público. Se trata de una joven modelo llamada Kate Konlin.

Aunque no han revelado detalles de su relación, Kate es una estrella en Instagram con más de 123 mil seguidores. La joven publica su lujoso estilo de vida y al igual que Simon Leviev se le puede ver en jets privados.

KR