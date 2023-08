¿Cuál es la estatura real de Jay de la Cueva?

El músico Jay de la Cueva anunció su salida de Moderatto, noticia que acaparó las tendencias de las redes sociales.

Los fans de la música no dudaron en reaccionar a esto y también se interesaron en saber detalles íntimos de la vida personal del artista, entre ellos su estatura.

¿Cuánto mide realmente Jay de la Cueva?

Jay de la Cueva ha generado el tema de conversación por su estatura, sin embargo, el artista exlíder de Moderatto mide aproximadamente 1.62.

Cabe desatacar que Jay de la Cueva también resalta por sus extravagantes looks, sin embargo, ocupa la moda a su favor para sacarle provecho a su estatura, ya que en sus fotos de Instagram se observa que en sus vestuarios añade botas de tacón o con plataforma. Además usa sombreros de copas altas.

Jay de la Cueva y sus extravagantes looks Foto: Especial

Jay de la Cueva le saca lo máximo a la moda con tacones y sombreros para compensar la estatura Foto: Especial

Jay de la Cueva se va de Moderatto

Jay de la Cueva anunció en redes sociales que se va de Moderatto para impulsar su carrera como solista y darle prioridad a su nueva banda con las nuevas canciones que está haciendo.

“Voy a despedirme de mi alter-ego dejando Moderatto, no ha sido una decisión sencilla, no hay nada negativo, todo marcha increíble, pero hoy mi corazón resuena con la música que estoy haciendo. Es muy importante comprometerme con mi álbum solista y con la nueva banda que tengo”, dijo.

Asimismo, informó que cumplirá con todos los eventos que tiene agendados con Moderatto este año y los hará a manera de despedida de la banda. Señaló que pronto dará detalles de su nuevo proyecto musical