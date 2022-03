Ester Expósito es captada siendo grosera con la prensa acosadora (VIDEO)

Ester Expósito grabó un nuevo proyecto televisivo en el país y todo apunta a que ya se regresó a España. No obstante, fue captada siendo grosera con la prensa, la cual no dejaba de hostigarla

Ester Expósito fue abordada por el reportero del programa “El chismorreo” en el aeropuerto de la CDMX, no obstante, la española lo ignoró por completo.

La famosa se encontraba documentando su equipaje y fue entonces cuando el reportero se le acercó para preguntarle respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania.

No obstante Ester Expósito se limitó a ignorarlo y, tras unos momentos simplemente le dijo en modo diva: “Es un poco incómodo porque la gente me va a ver así... Por eso no es un buen momento, gracias”.

Tras ello, el reportero la cuestionó respecto a por qué no era un buen momento para dar unas declaraciones y ella le dijo que suele tener contacto con su público mexicano de otras maneras, más allá de un programa de farándula.

El reportero siguió insistiendo con sus preguntas, pero Ester Expósito continuó ignorándolo, por lo que el comunicador fastidiado le dijo: “cuando se te baje un poquito la fama, platicamos”, a lo cual la española respondió: “cuando seas educado hablamos”.