¿Ester Expósito tiene novia? Los cariñosos VIDEOS en los que sale con Nini Vélez

La actriz Ester Expósito está causando revuelo en Internet porque apareció en unos videos y fotografías, muy cariñosa, junto a otra mujer: la estilista Nini Vélez.

En redes sociales circulan videos en los que la famosa actriz de Netflix aparece bailando y muy cariñosa, abrazándose o tomándose de la mano de la estilista.

En las grabaciones se les puede ver bailando y cantando al ritmo de la música, mientras Ester toma de la mano de Nini para bailar con ella.

Estos videos desataron los rumores de un supuesto romance entre ellas y los usuarios de Internet no dudaron en reaccionar a ello.

“Y la polémica de Ester Expósito, pero va quien no se va a enamorar de tremenda mujer”, “Ni Ester Expósito se salvó de andar con un/una chacal de los que te hacen pasarte al otro lado de la banqueta si se encuentran en la calle”, “Obviamente que Ester Expósito es demasiada mujer pa andar con un hombre”, “Legal que un hombre no era para Ester Expósito”, “Como que Ester Expósito tiene novia y no soy yo”, fueron algunas de los comentarios de los usuarios de redes sociales.

¿Quién es Nini Vélez, la supuesta novia de Ester Expósito?

Nini Vélez es una estilista mexicana, quien ha destacado por trabajar con varias celebridades en el medio artístico, ha hecho looks de alfombra roja para celebridades como Debi Nova y por supuesto ha sido la estilista de Ester Expósito. Además, también hace styling para revistas de moda.

En redes sociales tiene más de 21 seguidores y comparte pocas fotografías en las que aparece ella con extravagantes looks masculinos de camisas oversize o bermudas XL.

Ester Expósito le ha expresado su apoyo en su trabajo y le comenta sus fotos con mensajes de ánimo. Por lo que parece que su cercana relación se transformó de amistad a amor y las fans femeninas de la actriz celebran su nuevo amor, aunque los hombres parece que no están conformes con la elección de la actriz.