A esto se dedica actualmente Roberto Xavier, ganador de La Voz Kids al que su papá le robó el premio

Roberto Xavier consiguió la fama cuando solo era un niño de siete años, pues fue el ganador del programa de talento La Voz Kids 2019, cuando éste show se transmitía por Televisa.

Sin embargo, poco se supo de él después de que triunfó en el concurso, hasta ahora que un tiktoker lo encontró y reveló a qué se dedica este joven cantante actualmente.

¿A qué se dedica actualmente Roberto Xavier de La Voz Kids?

El tiktoker @eslowolse visitó una escuela secundaria de Aguascalientes y ahí encontró a Roberto Xavier convertido en un adolescente que se dedica a ir a la secundaria como un chico normal, sin dejar de lado la música.

En el clip que se viralizó en TikTok, @eslowolse no cree que se trata del niño que ganó La voz Kids y pide pruebas, a lo que los amigos del joven le enseñan una foto de un video en el que aparece Roberto Xavier.

“(Gané) Con la Canto a la madre, pero ahorita ya no me queda porque ya me cambió la voz, pero ya traigo nuevas canciones y ya grabé dos canciones inéditas”, señaló el ahora adolescente.

En el video viral Roberto Xavier cantó un tema de Xavi, el nuevo exponente de los corridos tumbados y se llevó las palmas de los usuarios de Internet, quienes señalaron que canta mejor que propio Xavi.

Papá de Roberto Xavier de La Voz Kids se robó el premio

En una entrevista, Roberto Xavier confesó que después de que él ganó su papá los abandonó a él y a su mamá y se llevó el premio y los dejó sin nada.

Papá de Roberto Xavier de La Voz Kids Foto: Especial

Los usuarios se enojaron cuando el niño dio a conocer este suceso, ya que en el programa de La Voz Kids él contó que su mamá tenía cáncer de mamá y que por eso él estaba concursando en el show de talento.

El papá del niño llamado Roberto Marín lloró en la entrevista de La Voz Kids porque dijo que se quedó sin trabajo y se puso a cantar y también enseño a cantar a Roberto Xavier.