Estrena Fernández Menéndez 'Cienfuegos: habla el general'

La expresión “rompe el silencio” como lugar común suele generar expectativa; sin embargo, toma su real dimensión cuando se revela el nombre de quien ha de sacar su testimonio de sitios donde impera la reserva.

Cienfuegos: habla el General es el título del nuevo documental del periodista Jorge Fernández Menéndez que se transmitirá este sábado a las 21:00 horas en ADN 40.

Foto: Especial

Acusado hace tres años de estar presuntamente vinculado a un cártel del narcotráfico, Salvador Cienfuegos da cuenta a detalle de cómo vivió el episodio de su detención por parte de la DEA, en Estados Unidos. Un hecho que detonó uno de los capítulos de más alta crispación en la relación bilateral entre México y el vecino del norte.

En charla con La Razón, Fernández Menéndez habla sobre este trabajo finalmente concretado “luego de haber platicado con él durante tres años para acordar que diera una entrevista sobre algo de lo que nunca había querido hablar”.

El general Cienfuegos y el periodista, durante el documental. Foto: Especial

—Esa detención cimbró las relaciones México-Estados Unidos y generó una tensión entre el Ejército y el Gobierno del Presidente López Obrador, ¿el general Cienfuegos habla de esto?

—Sí, por supuesto. Las relaciones de México con EU se deterioran a niveles casi sin precedentes en las últimas décadas por esta detención. El general lo que dice, y creo que con eso coinciden muchos, es que más allá de unas primeras declaraciones que pudieran ser más o menos desafortunadas, hubo una predisposición absoluta del Presidente a darle apoyo, del secretario de la Defensa de darle apoyo, y que eso fue determinante para que se obtuviera su libertad. Cuenta detalles sobre el tema y de cosas de las que se fue enterando porque durante el mes que estuvo detenido, literalmente no supo lo que pasaba en México, no tenía información más que algunos contactos esporádicos con personal de la Cancillería y con su abogado. A su abogado lo conoció el día que fue liberado. Entonces es un relato muy personal, que me parece que es doblemente interesante porque cruza toda la vivencia personal con la vivencia política e incluso de relaciones diplomáticas con EU.

¿El documental es para hacer una gran revelación o es una reconstrucción de este episodio? Yo no creo en las grandes revelaciones. Yo creo que lo importante en este tipo de cosas es contar las historias y lo que sí hace muy bien este documental es contar una historia que no deja de ser muy dramática en muchos sentidos. Creo que uno de los méritos que puede tener este trabajo es conocer los entresijos de la política real, de los temas de seguridad reales y de cómo determinadas decisiones, que a veces no queda muy claro cómo se toman ni quién las toma, transforman o pueden transformar vidas y carreras de 50-60 años como ocurrió con el caso del general.

Es un relato muy personal, que me parece que es doblemente interesante porque cruza toda la vivencia personal con la vivencia política e incluso de relaciones diplomáticas con EU

Jorge Fernández Menéndez, Periodista

¿El episodio ya está cerrado? Yo creo que no está cerrado ni creo que el inicio de toda esta historia sea lo del general, y eso lo digo yo, no lo dice el general: Esta historia comienza en 1985 con el caso Camarena, con un enfrentamiento y con unas diferencias que ha tenido la DEA con el Ejército mexicano desde 1985 hasta el día de hoy. Creo que hay un interés legítimo de la administración Biden de superar este hecho e interés también del Gobierno mexicano, del Ejército, por superarlo. Pero hay que tener claro también que no son relaciones homogéneas: en este caso al mismo tiempo que se suponía que la DEA lo investigaba, el propio presidente de EU y el secretario de Defensa de EU lo condecoraban.

¿El general está aún afectado o estaría superada la situación? No. Yo creo que hay un plano en el que no está superada, porque hay un reclamo legítimo que él tiene de que el Gobierno de EU haga una reivindicación pública, que no ha hecho hasta el día de hoy. Pero al mismo tiempo es un hombre que demuestra fortaleza. Creo que hay dos generales que son de referencia para el Ejército mexicano en las últimas décadas: uno es el general Enrique Cervantes y el otro, el general Salvador Cienfuegos. Creo que el general secretario Luis Cresencio Sandoval es muy consciente de ese tema. Creo que en este caso el general Cienfuegos es consciente de ese peso, de esta influencia, y de lo que representa para las Fuerzas Armadas y para el Ejército mexicano.

