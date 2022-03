Se estrena serie de Chente; familia alista contraataque

Apesar de la inconformidad de María Refugio Abarca, Cuquita, viuda de Vicente Fernández, y de la advertencia de que habrá consecuencias legales, sin contratiempos, ayer Televisa transmitió el primer capítulo de la serie El último rey, el hijo del pueblo, en el cual se abordó uno de los temas más espinosos en la vida del intérprete: el secuestro de su hijo mayor Vicente Fernández Jr., en 1998.

Por la mañana, horas antes del estreno de la bioserie sobre el Charro de Huentitán, Cuquita Abarca, a través de un video, insistió en su rechazo a la producción de Juan Osorio, basada en el libro de la periodista Olga Wornat.

“Estoy muy triste por lo que está pasando, Vicente Fernández se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre, hicieron una serie desde octubre y la sacaron ahora que ya no está él, pero si él estuviera me estuviera ayudando y apoyando”, dijo.

Quien fuera esposa del intérprete de “Mujeres divinas” dijo confiar en la ley. “No estoy sola, si creen que quieren abusar de mí, no, tengo mi familia, a todo el público que me apoya, creo mucho en las leyes que es muy importante”.

Con Radio Fórmula, el abogado Marco del Toro explicó que no están en contra del contenido de la serie protagonizada por Pablo Montero, sino en el uso de la imagen y nombre del cantante, al ser una marca registrada.

