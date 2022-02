¿Cuándo se estrena la serie de Obi-Wan Kenobi en Disney+?

El universo de Star Wars sigue creciendo y es que Disney+ ya reveló la fecha de estreno de la serie Obi-Wan Kenobi.

A través de las redes sociales se dio a conocer la fecha exacta en la que la producción Obi-Wan Kenobi llegará a la plataforma.

¿Cuándo se estrena Obi-Wan Kenobi en Disney+?

Hace unos días se reveló, por error, el mes del estreno de la serie, sin embargo, este miércoles se dio a conocer que Obi-Wan Kenobi se estrena el próximo 25 de mayo en Disney+.

Obi-Wan Kenobi, a limited Original series, starts streaming May 25 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/XCV1xQZhDR — Star Wars (@starwars) February 9, 2022

¿De qué se trata Obi-Wan Kenobi de Disney+?

No se han dado a conocer detalles específicos sobre la trama de Obi-Wan Kenobi, sin embargo, se sabe que la historia estará situada 10 años después de lo ocurrido en la película Star Wars: Revenge of the Sith.

Obi-Wan Kenobi será interpretado por Ewan McGregor, quien dará vida al legendario Jedi. Además el actor Hayden Christensen estará en el papel de Darth Vader y al parecer también el de Anakin Skywalker.

El elenco de Obi-Wan Kenobi de Disney+ lo completan Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.

KR