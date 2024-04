Estrenos en Netflix: ¿Qué ver del 1 al 7 de abril del 2024?

Ha terminado de marzo y con ello llega abril junto con nuevos estrenos en la plataforma de Netflix, pues el servicio de streaming no se detiene al momento de ofrecer contenido novedoso para que su público siempre disfruto de propuestas diferentes en el catálogo, algo que los amantes del cine agradecen bastante.

La primera semana de abril estará cargada de estrenos de parte de Netflix, reveló la sección latinoamericana de la plataforma a través de redes sociales, pues podremos ver una serie de llamativas películas y series muy pronto. Te contamos cuáles son los títulos que se agregan a la plataforma esta semana del uno al 7 de abril de este año.

Me urge que empiece abril para maratonear todos estos estrenos que llegan a Netflix. 🤩 pic.twitter.com/6BBt8q7Yk4 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) March 29, 2024

Estrenos semanales en Netflix

Esta semana veremos llegar a Netflix una serie de títulos que podremos recordar del pasado pues se trata de películas y series que conocíamos de hace años y que ahora encuentran un nuevo hogar en la plataforma de streaming.

Un ejemplo de esto es la conmovedora historia infantil, Babe: el puerquito valiente, la cual se estrena este 1 de abril. Asimismo en el ramo de la ciencia ficción tendremos la película de 2014 Ex-Máquina, así como la trilogía de Maze Runner y Super 8; las dos primeras se estrenan el primero de abril y la última mencionada, el 7 del mismo mes. No puede faltar también entre los estrenos de esta semana, la llegada de todas las temporadas de The Walking Dead y Sex And The City.

te puede interesar ¿Qué ver hoy en Netflix? Estas son las mejores películas para maratonear

Por otro lado para los amantes de las películas que ya se han convertido en un clásico encontraremos a La lista de Schindler de vuelta en Netflix a partir de este 1 de abril y a El paciente inglés, otra importante película de la segunda guerra mundial, así como Kick-Ass para quienes adoran las historias de superhéroes el humor americano, el cual llega el mismo día. O si prefieres el romance, podrás ver a partir de hoy Siempre el mismo día.

También, para los otakus y seguidores del arte asiatico, llega este 1 de abril One Piece: Marineford y One Piece: Egghead el 6 de abril.

Maleantes- 5 de abril

Cuando bandas rivales de Europa se enfrentan por una moneda muy valiosa, un ladrón de cajas fuertes retirado y un mafioso mediocre deben unirse para un último golpe.

Parasyte: Los Grises- 5 de abril

Unos parásitos desconocidos se apoderan de sus huéspedes humanos y constituyen una creciente amenaza a la que la humanidad debe enfrentarse. Jeong Su-in es una joven que sufre el ataque de unos misteriosos parásitos, pero logra zafarse de su control mental y coexiste en su cuerpo con ellos. Seol Kang-woo es un hombre que busca a su hermana desaparecida tras la llegada de los parásitos. Se trata de uno de los estrenos más esperados en Netflix para abril.

La gran exclusiva- 5 de abril

Un programa de televisión puede cambiarlo todo. Gillian Anderson, Keeley Hawes, Billie Piper y Rufus Sewell protagonizan la historia de la famosa entrevista del príncipe Andrés con Newsnight en esta película de Netflix. Una oportunidad para contar la historia de las mujeres que hicieron la primicia de la década, tras el escándalo del caso Jeffrey Epstein.

La red antisocial: de los memes al caos- 5 de abril

“La red antisocial: De los memes al caos” es un documental sobre 4chan, un sitio web que se convirtió en el eje en el cual se reunían los grupos de jóvenes para hacer un poco lo que les daba la gana, sin censura ni restricciones, un sitio web sin control que, también, se conviritó en el eje de algunos movimientos socioculturales y que, de manera clandestina, lograron tener gran eco y fuerza.