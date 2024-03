Estrenos en Netflix: ¿Qué ver del 4 al 10 de marzo del 2024?

Netflix es uno de los servicios más importantes the streaming en el mundo, quién semana con semana trae nuevo contenido a los usuarios de su plataforma con la intención de mantener una parrilla variada y que quienes lo utilizan nunca se aburran de lo disponible. Este mes, está cargado de grandes estrenos y de esperadas series y películas que no te puedes perder si eres un amante del séptimo arte y de disfrutar de una buena tarde con increíbles historias.

Estrenos en Netflix

Hannah Gadsby's Gender Agenda- 5 de marzo

Para los amantes de la comedia, Hannah Gadsby's Gender Agenda es el nuevo especial de Netflix y la opción ideal para encontrarte con un humor queer perfecto para abrir paso a la inclusión en la comedia y te hará darte cuenta de que el humor "woke"no tiene porqué ser en lo absoluto aburrido.

Supersex- 6 de marzo

Esta serie documental ofrece una mirada íntima a la vida de Rocco Siffredi, quien muestra su camino, desde los humildes orígenes que marcan sus inicios, hasta convertirse en una estrella del cine para adultos. En definitiva, Supersex se trata de una historia que salta de lo común en las biopics y te ofrece una alternativa llamativa disponible en Netflix.

La señal- 7 de marzo

Si te gustó El Astronauta, estarás contento de saber que el contenido espacial sigue presente en el catalogo de Netflix. Esta conmovedora historia, La Señal, se desarrolla tras la desaparición de la astronauta Paula, motivo por el cual su esposo, Sven, no dudará en hacer todo lo que pueda para encontrar a su esposa.

The Gentleman- 7 de marzo

Eddie, interpretado por Theo James, descubre que en la finca que ha heredado de su familia existe un gran imperio de cannabis, el cual es controlado por un grupo de personas que no están abiertos a la negociación; la ciinta está llena de humor negro y conflictos inesperados. The Gentleman es uno de los grandes estrenos del mes, por lo cual no te la puedes perder este 7 de marzo.

Damsel- 8 de marzo

Damsel es la historia de una princesa, intérpretada por Millie Bobbie Brown, la cual llega en el Día de la Mujer para empoderar a los personajes de cuentos de hadas. En la cinta, la joven se casa con un príncipe solo para descubrir que será el sacrificio del reino a un temible dragón; es la película ideal para ver en Netflix si amas la aventura y el suspenso.