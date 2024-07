Eugenio Derbez arremete contra 'La rosa de Guadalupe' y los Premios TVyNovelas

Tal paree ser que Eugenio Derbez salió muy enojado con Televisa, pues el comediante que saltó a la fama por sus programas en esa televisora se le fue a la yugular y despotricó en contra de dos de sus productos más reconocidos: la mítica “La rosa de Guadalupe” y los Premios TVyNovelas.

Cabe recordar que hace algún tiempo, Eugenio Derbez afirmó estar vetado de Televisa, En respuesta a eso, Emilio Azcárraga Jean, el patrón de la televisora, salió a decirle a Eugenio Derbez que no estaba vetado y que el famoso actor tenía problemas con la empresa por los derechos de la serie “La Familia P. Luche”.

“Neta @EugenioDerbez, antes de decir que estás vetado, pregúúúntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal””, tuiteó el empresario, ante lo cual Derbez le contestó: “Neta @eazcarraga antes de decir que no estoy vetado, mejor tú ‘pregúúúntame’ a mí, caon. Además tienes mi número, ¿para qué responderme públicamente? ‘¡Ya nos exhibiste!!!!’ ¿Por qué no eres un directivo normal?”.

Ahora, Eugenio Derbez asistió a los Premios Aura, dedicados a premiar las producciones lanzadas en streaming. Ahí, el papá de los nepo babies Aislinn, José Eduardo y Vahdir señaló al recibir el galardón que le da gusto que se hubieran creado unos premios que reconocen la diversidad del streaming, más allá de los Premios TVyNovelas.

El famoso que da vida a Federico P. Luche y al Lonje Moco agradeció que en los Aura por fin las verdaderas series compiten entre sí mismas, en las diversas categorías y remarcó que es un gran logro que en la lista de nominados no se mencionó ni por error a contenidos como la legendaria serie telenovela cringe “La Rosa de Guadalupe”.

Finalmente, Eugenio Derbez agregó que le da un tremendo gusto que en los Premios Aura se celebran los programas de comedia y no sólo a los drama, como ocurre en otros galardones mexicanos, como los ya mencionados Premios TVyNovelas de Televisa, donde sólo se suelen mencionar telenovelas.